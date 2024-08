Filip Chajzer wywołał niemałe poruszenie w całym kraju, gdy w lipcu z dumą poinformował o nawiązaniu współpracy z federacją freak fightową Fame MMA. Były prowadzący "Dzień Dobry TVN" w oktagonie miał zadebiutować 31 sierpnia podczas gali Fame 22: Ultimate i z początku mówiło się, że zmierzy się on z Sebastianem Fabijańskim . Aktor jednak wkrótce potem ujawnił, że odrzucił propozycję walki z dziennikarzem i nie ma zamiaru ponownie wejść do oktagonu.

Na krótko po głośnym wywiadzie Fabijańskiego ujawniono, że Chajzer w debiutanckim pojedynku zmierzy się z Szymonem "Gimperem" Działowym. Pod koniec lipca w sieci pojawiło się nagranie z treningu Chajzera, po którym wywnioskować można było, że dziennikarz na poważnie podchodzi do kariery we freak fightach. Niestety, zaledwie kilka dni później 39-latek niespodziewanie... wycofał się z debiutanckiej walki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Filip Chajzer pochwalił się nowymi zębami. W sieci aż zawrzało

Od czasu odwołania walki z Szymonem Działowym o Filipie Chajzerze było całkowicie cicho. Aż do teraz. W mediach społecznościowych pojawiły się bowiem nagrania, na których niedoszły zawodnik MMA pochwalił się... swoim nowym uzębieniem . Jak się okazało, zdecydował się on na bonding , a więc nieinwazyjną metodę odbudowy powierzchni zębów, polegającą na pokryciu ich powierzchni cienką warstwą kompozytu.

W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy kibiców. Wielu z nich nie gryzło się w język i powiedziało wprost, co sądzi o nowym "uśmiechu" Chajzera. "Serio?! Chyba trochę przesadzili z odcieniem bieli", "Czy świecą w ciemności?", "Strasznie nienaturalna biel", "Nikt nawet w dzieciństwie nie ma takiego koloru zębów", "Ale dramat, że sobie ktoś na własne życzenie taką krzywdę robi", "Zygmunt Chajzer mówił, że bielsze nie będzie. A jednak", "To jakiś żart? Klozetowej bieli żaden dentysta nie uzna za ładną. Mówię to jako dentystka. Pacjenci nie muszą się znać na kanonach piękna i mieć poczucia estetyki. Od tego jest lekarz, żeby dobrze doradzić" - skomentowali internauci.