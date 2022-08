W niedzielę 21 sierpnia zakończyły się multidyscyplinarne mistrzostwa Europy w Monachium . Polscy sportowcy poradzili sobie znakomicie i wracają do kraju z imponującym dorobkiem 39 medali (8 złotych, 16 srebrnych oraz 15 brązowych). To pozwoliło im zająć wysokie 8. miejsce w klasyfikacji krajów uczestniczących w zawodach.

To powód do dumy, lecz sama idea zorganizowania imprezy zrzeszającej bardzo szeroką grupę sportowców nie wszystkim się podoba. Wśród sceptyków pomysłu jest m.in. Przemysław Babiarz . Swoje zdanie wyraził dość dosadnie, a wideo obiegło sieć.

Sofia Ennaoui dla Interii: To mnie absolutnie nakręca. Wideo

Sofia Ennaoui dla Interii: To mnie absolutnie nakręca. Wideo / Zbigniew Czyż / INTERIA.TV

Przemysław Babiarz krytycznie ocenia ideę multidyscyplinarnych Mistrzostw Europy. W komentarzach aż zawrzało