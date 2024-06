Reprezentantki Polski nie zawiodły w tegorocznej Lidze Narodów kobiet. Mało tego, miały nawet szansę na końcowy triumf, jednakże podopiecznym Stefano Lavariniego drogę do finału zamknęła sobotnia porażka z Włoszkami. " Biało-Czerwone " przegrały ten mecz do zera. Szybko jednak wróciły na odpowiednie tory i w niedzielę (23.06) dopisały sukces. Tego dnia nasze rodaczki pokonały zespół z Brazylii 3:2 i po ostatniej piłce odebrały z rąk organizatorów rozgrywek brązowe medale.

"Aż mam ciarki. To był niesamowity mecz, jeden z najlepszych w tym sezonie. Zaczęłyśmy to spotkanie z wielką wiarą, że możemy to zrobić. Wiedziałyśmy, co zrobiłyśmy źle w poprzednim spotkaniu z Brazylią. Wiedziałyśmy, że kiedy będziemy grać z większą agresją, możemy ją pokonać" - mówiła po wszystkim gwiazda naszej kadry Joanna Wołosz w rozmowie z Volleyballworld TV.