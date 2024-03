Justyna Żyła przez lata była wsparciem dla męża, który od lat skutecznie i z sukcesami rozwija karierę skoczka narciarskiego. Pobrali się w 2006 roku, gdy oboje byli bardzo młodzi, mieli po 19 lat. Doczekali się dwojga dzieci: 17-letniego dziś Jakuba i 12-letniej Karoliny. Syn częściowo poszedł w ślady ojca i też próbował swoich sił na skoczni. Córka zresztą również odziedziczyła pasję do sportu, ale nie do skoków, a do jazdy konnej.

