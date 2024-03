Przez lata mogła liczyć na wsparcie Francuza Romaina Veleza , zawodowo jej trenera fitnessu i serwisanta, a prywatnie męża (od 2012 roku). Poznali się na obozie w Austrii. "Na początku rozmawialiśmy po angielsku, bo w ogóle nie znałam francuskiego. To było zabawne. Dwie osoby, z których każda mówi inaczej, próbowały porozumieć się w trzecim języku" - wspominała sportsmenka w rozmowie z tygodnikiem "Zivot".

Uchodzili za bardzo dobraną parę, która uzupełniała się na wielu płaszczyznach życia. Z tym większym zaskoczeniem przyjęto informację o rozwodzie. Sąd oficjalnie orzekł ich rozstanie w 2022 roku, a wszystko przebiegło w polubownej atmosferze. Obu stronom zależało i nadal zależy przede wszystkim na dobru wspólnego syna, co narciarka zasygnalizowała wówczas we wpisie w mediach społecznościowych, w którym to oficjalnie potwierdziła przełomowe życiowe zmiany.