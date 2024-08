Nagłe rozstanie Schreiberów. Marianna dowiedziała się o rozwodzie z mediów

W programie TVN nie wygrała, ale za na dobre rozgościła się na salonach. W pewnym momencie trafiła do federacji Clout MMA, gdzie zaczęła się spełniać w walkach w oktagonie. Niestety, odbiło się to na jej małżeństwie, które niespodziewanie się rozpadło.

Ogłosił to Łukasz Schreiber w jednym z wywiadów, co mocno zaskoczyło nie tylko opinię publiczną, ale i samą Mariannę. Kobieta zalała się łzami na Instagramie , informując że nie miała o niczym pojęcia i jest w szoku.

"Łukaszu, skoro wybrałeś ten format komunikacji, to z niego korzystam i napiszę Ci tyle - że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet. Tak się po ludzku nie robi. To nie fair" - zwracała się wówczas do jeszcze męża.