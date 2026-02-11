Najpierw rozwód, a teraz takie wieści od Wiśniewskiego. Sam potwierdził

Gdy 30 czerwca 2012 roku Dominika Tajner kroczyła w białej sukni, do ślubu z Michałem Wiśniewskim prowadził ją nie kto inny, jak jej tata, doskonale znany kibicom skoków narciarskich Apoloniusz Tajner. Na jego oczach zakochani złożyli sobie wówczas przysięgę i wydawało się, że ich małżeństwo to już coś, co będzie trwało zawsze. Życie napisało jednak inny scenariusz. Para rozwiodła się siedem lat później.

Kilka miesięcy po orzeczeniu rozwodu wokalista poprosił o rękę inną kobietę, Polę. Pobrali się w 2020 roku, a teraz w przestrzeni medialnej pojawiły się spekulacje o rzekomym kryzysie trawiącym ich związek. Co na to sam "Wiśnia"? Uciął temat w transmisji live w mediach społecznościowych.

W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live'a

Ujawnił za to coś innego, a konkretnie to, jakie relacje łączą go obecnie z byłym już teściem. Niektórzy mogą poczuć się nieco zaskoczeni.

A jednak. To wspólne zdjęcie Wiśniewskiego i Tajnera mówi wiele

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Michał Wiśniewski dość niespodziewanie opublikował zdjęcie z Apoloniuszem Tajnerem. Panowie od lat nie afiszują się ze swoją relacją, a tymczasem okazuje się, że - mimo rozstania wokalisty "Ich Troje" z Dominiką - jest ona bardzo dobra. "Były teść, ale przede wszystkim przyjaciel" - potwierdził artysta, właśnie w taki sposób tytułując nową fotografię z niegdysiejszym trenerem Adama Małysza i emerytowanym prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.

Fani są zachwyceni. "Szacun Michał! Jesteś Mega osobowością! Potrafisz zachować rozsądek i szacunek dla drugiego człowieka!", "I fajnie, bo chodzi o to, aby zachować zdrowe relacje, i prawidłowe przede wszystkim", "Patrzcie i bierzcie przykład. Życie jest tylko jedno, szkoda czasu na zawiść. Przyjaźń niech gości w naszych sercach"- komentują.

Panowie ostatnio mieli okazję gościć na tym samym wydarzeniu branżowym na lotnisku Chopina i właśnie stamtąd pochodzi wspólne ujęcie. Wiśniewski chwalił się również spotkaniem z m.in. kapitanami Marianem Nawrotnikiem oraz Tadeuszem Wroną.

Z kolei na społecznościowym profilu Apoloniusza Tajnera pojawiła się fotografia prosto z Sejmu. Pozuje do niej z posłami Łukaszem Ścieborowskim i Markiem Gzikiem. Podczas spotkania tematem przewodnim był olimpijski sukces 19-letniego Polaka. "Kuluarowe rozmowy w Sejmie o medalu polskiego skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka" - opisano.

