Maciej Kurzajewski do redakcji "Pytania na Śniadanie" dołączył we wrześniu 2020 roku. To właśnie praca w programie śniadaniowym Telewizji Polskiej pozwoliła mu zbliżyć się do swojej koleżanki z pracy, Katarzyny Cichopek. Ostatecznie para zbliżyła się do siebie do tego stopnia, że aktorka i prezenterka w 2022 roku po czternastu latach małżeństwa rozstała się z Marcinem Hakielem. Wkrótce potem stało się jasne, że Kurzajewski i Cichopek postanowili dać sobie szansę.

