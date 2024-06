Przygoda reprezentantów Polski z tegorocznymi mistrzostwami Europy w piłce nożnej dobiegła końca. Choć wielu fanów polskiego futbolu miało nadzieję, że Michał Probierz tchnie nowe życie w kadrę "Biało-Czerwonych" i pomoże im awansować do fazy pucharowej. Niestety, i tym razem nasi piłkarze boleśnie przekonali się o tym, jak nieprzewidywalny potrafi być futbol. Austriacy, którzy mieli być dla nas "najłatwiejszym rywalem", zajęli ostatecznie pierwsze miejsce w naszej grupie i zapewnili sobie awans do kolejnej części mistrzostw. Robert Lewandowscy i spółka z szansą na dalszą grę w Niemczech pożegnali się natomiast już po dwóch meczach.

Monika Olejnik zabrała głos po meczu Francja - Polska. Nagle zaczęła mówić o swojej chorobie

"Radość trwała tylko chwilę, niestety za krótko! Jestem rozczarowana powolnym myśleniem na boisku naszych chłopaków, ich grą, brakiem fantazji. Austriacy fantastycznie biegali - tak, że zabiegali Polaków. Trener Probierz wyglądał lepiej od swojej taktyki na mecz! Podziwiam Wojtka Szczęsnego i Piotrka Zielińskiego, to poziom światowy. Szkoda, że byli samotni. Robert Lewandowski zasługuje na szacunek, szkoda, że nie grał od początku. Zalewski wychował się w Italii i to widać, że na boisku myśli inaczej, piękniej, kreatywnie. Urbański grał za krótko" - przekazała na swoim profilu na Instagramie.

Monika Olejnik od komentarza nie powstrzymała się także po "pożegnalnym" meczu reprezentacji Polski z Francją. Tym razem jednak dziennikarka była nieco bardziej pobłażliwa. "Szanuje każdego piłkarza, który teraz ma odwagę powiedzieć do kibiców DZIĘKUJEMY i PRZEPRASZAMY. Sport to ważna lekcja. Przegrana lub 'autobus z napisem koniec' na Euro 2024 wiele uczą. A każdy sukces trwa tylko chwilę" - stwierdziła. W dalszej części wpisu kobieta zdecydowała się nawiązać do swojej choroby. W maju bowiem zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. “Wszystkich obolałych pozdrawiam. Ja już od rana mam swój trening. Trenuję, nie poddaję się, nie rezygnuję" - przekazała dziennikarka.