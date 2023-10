Goran Ivanisević swego czasu brylował na arenach międzynarodowych jako tenisista. Chorwat największy sukces w karierze odniósł w sezonie 2001, kiedy to został mistrzem Wimbledonu . Po zakończeniu kariery w 2004 roku były wicelider rankingu ATP postanowił podzielić się swoją wiedzą z innymi i został trenerem.

Obecnie Chorwat pracuje w sztabie szkoleniowym pierwszej rakiety świata, Novaka Djokovicia . I choć przeważnie to Serb znajduje się w centrum uwagi, teraz oczy wszystkich zwrócone są w kierunku jego szkoleniowca. Wszystko z powodu głośnego sporu Gorana Ivanisevicia z byłą żoną Tatjaną Dragović oraz ich córką Amber Marią Ivanisević.

Goran Ivanisević ma już dość problemów w życiu prywatnym. Pozwał byłą żonę i córkę

Wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy Tatjana Dragović złożyła doniesienie na byłego męża twierdząc, że stosował on przemoc domową wobec ich dzieci. Modelka i córka pary, Amber Maria, opowiedziały policji, że były tenisista miał dotkliwie pobić swojego syna w miejscu publicznym. Ivanisević miał także rzekomo unikać płacenia alimentów . Policja przez jakiś czas zajmowała się tą sprawą, jednak obecnie nic nie wskazuje na to, aby przeciwko Ivaniseviciowi toczyło się jakiekolwiek postępowanie.

Szkoleniowiec Novaka Djokovicia nie zamierza jednak siedzieć bezczynnie. Chorwat zdecydował złożył serię pozwów przeciwko córce i byłej żonie. Chce on odebrać Tatjanie Dragović część majątku, która należała do kobiety na podstawie podpisanych przez nich niegdyś umów. To jednak nie koniec. 52-latek domaga się od kobiety zwrotu pożyczki w wysokości 2,5 mln euro. Od córki natomiast Goran Ivanisević żąda połowy mieszkania z Zagrzebiu, którą młoda kobieta otrzymała od matki. Ponadto, Chorwat poprosił sąd o zniesienie alimentów na córkę.