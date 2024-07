"Powiem tak... nie mogłam długo znaleźć przyczyny moich brzuchowych dolegliwości, byłam u 3 gastrologów, robiłam badania. Nic. Nikt nic nie znalazł. Muszę położyć się na szpitalnym łóżku i porządnie zdiagnozować. Nie ma, że później, że nie w tej chwili, że praca, że spotkanie, bo nigdy nie ma na to dobrego momentu... Trzymajcie kciuki, za moje zdrowie, a Was proszę - badajcie się. Zdrówka" - przekazała.

Robert Karaś przerywa milczenie ws. stanu zdrowia Agnieszki Włodarczyk. "Przechodzi serię badań"

We wtorek 2 lipca sportowiec postanowił przekazać kibicom najnowsze wiadomości na temat stanu zdrowia Agnieszki Włodarczyk, która w poniedziałek trafiła do szpitala. Jak się okazuje, sytuacja nie jest aż tak poważna, jak pierwotnie przypuszczano. "Otrzymuję mnóstwo wiadomości z pytaniami, co u nas słychać. Moja mała Aga od wczoraj jest w szpitalu i przechodzi serię badań. Wyjeżdżamy na prawie rok, więc chcemy jak najlepiej zadbać o jej zdrowie. W domu jest smutno bez niej, bardzo brakuje nam mamy. Poza wyścigami w Meksyku i Brazylii, to nasza najdłuższa rozłąka. W czwartek będziemy wiedzieć więcej i Was poinformujemy. Lekarze mówią, że wszystko będzie dobrze, a to najważniejsze" - poinformował w obszernym wpisie na swoim profilu na Instagramie.