Księżna Kate ma za sobą naprawdę trudne chwile. Choć pod koniec zeszłego roku przekazała, że jej choroba jest w remisji, dodała jednak, że przed nią jeszcze długa droga do pełnego powrotu do zdrowia.

Jednocześnie żona Williama wróciła do pełnienia obowiązków, pojawiając się coraz częściej publicznie. Wydawało się więc, że faktycznie wszystko zmierza w dobrą stronę. Jakiś czas temu fani rodziny królewskiej wstrzymali jednak oddech.

Żona Williama miała bowiem pojawić się na wyścigach konnych Royal Ascot, ale ostatecznie do tego nie doszło. Jej wizyta została odwołana na pół godziny przed startem imprezy, co wywołało nie lada poruszenie.

Pałac nie chciał udzielać zbyt wielu informacji, nawet pracownicy dostali ponoć zakaz ujawniania czegokolwiek mediom. Brytyjscy eksperci nie mieli jednak wątpliwości, że do tak nagłego zwrotu akcji musiały przyczynić się naprawdę poważne problemy u Kate.

Królewska korespondentka Rebecca English mówiła nawet wprost, że nie wygląda to za dobrze:

"Oto co mogę powiedzieć: z tego, co mi wiadomo, ma szczęście, że w ogóle może mówić o wyzdrowieniu" - przekazała niedawno w "Daily Mail".

Żona Williama przybyła z wizytą do szpitala w Colchester, gdzie rozmawiała z pacjentami i pracownikami placówki. Nieoczekiwanie zaczęła opowiadać też o swoim stanie zdrowia.

"Jest cała ta faza, kiedy kończysz leczenie, gdy ty sam oraz inni oczekują od ciebie, że - skoro to już koniec, to idź, jest z tobą lepiej. A tak wcale nie jest" - wyznała Kate, cytowana przez "Mirror".

Potem ujawniła też, co działo się z nią już po zakończeniu leczenia:

"Podczas leczenia zakładasz maskę dzielności i stoicyzmu. A kiedy leczenie dobiega końca, myślisz: 'Mogę działać dalej, wrócić do normalności', ale w rzeczywistości faza po tym jest naprawdę, naprawdę trudna. Niekoniecznie jesteś już pod opieką zespołu klinicznego, ale nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować w domu, tak jak kiedyś. Musisz znaleźć swoją nową normalność, a to wymaga czasu. I to jest kolejka górska, a nie łagodna równina, wbrew temu, czego można byłoby się spodziewać. Rzeczywistość jest taka, że przechodzisz przez trudny okres" - wyznała otwarcie księżna.