W miniony wtorek na Instagramie Karoliny Małysz pojawił się poruszający wpis, w którym poinformowała o rodzinnej tragedii. Okazało się, że należący do jej cioci pensjonat "Maria i Natasza" doszczętnie spłonął w pożarze.

Córka Małysza potwierdziła ponure doniesienia z Wisły. Poprosiła ludzi o jedno

"W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie" - zaapelowała córka skoczka, prosząc w imieniu krewnej o wsparcie finansowe.

Na stronie zbiórki mogliśmy przeczytać, że bliscy Małyszów "w jednej chwili stracili dorobek życia".

"To nie była tylko praca, ale całe nasze życie. Pensjonat 'Maria i Natasza Wisła' był dla nas domem i dziełem tworzonym z pasją, które teraz legło w gruzach. (...) Każda, nawet najmniejsza pomoc, będzie dla nas bezcenna i da nam siłę, by spróbować podnieść się po tej tragedii" - napisano.

Córka Adama Małysza przekazała nowe wieści w sprawie pożaru

Minęło kilka dni, a tu do mediów dotarły kolejne ponure doniesienia. Okazało się, że Karolina Małysz za zainicjowanie zbiórki została przez część osób mocno skrytykowana.

W rozmowie z WP Sportowe Fakty opowiedziała o przykrościach, które ją spotkały. Na początku przekazała jednak nowe wieści w sprawie rodzinnej tragedii. Potwierdziła, że na szczęście w wyniku pożaru nikomu z gości oraz samych właścicieli nic się nie stało.

"W dniu pożaru goście wyjechali po godzinie 14, dzięki czemu nikt nie ucierpiał. Ciocia z wujkiem w momencie pożaru byli na spacerze (zostali zaalarmowani przez sąsiadów)" - wyznała Karolina, dodając że pożar nie powstał z wyniki jakichkolwiek zaniedbań ze strony właścicieli, bo ci zawsze bardzo dbali o bezpieczeństwo w pensjonacie.

Karolina Małysz usłyszała sporo przykrych słów. Czegoś takiego się nie spodziewała

Nagłośnienie sprawy przez Małyszów sprawiło, że do tej pory udało się już zebrać ponad 40 tysięcy złotych. Niestety, było jedynie kwestią czasu, że pojawią się krytyczne komentarze pod adresem rodziny skoczka. Złośliwi i tym razem "nie zawiedli".

O wszystkim opowiedziała sama Karolina, która osobiście to odczuła. Niektórzy zaczęli wysyłać jej przykre wiadomości, że Małyszowie nie należą do biednych i sami powinni pomóc krewnym. Sugerowano, że są ważniejsze zbiórki, które powinno się nagłaśniać.

"Niestety, obok ogromu wsparcia pojawił się też hejt - pełen jadu, krzywdzących słów i ocen, które w tak trudnym czasie są wyjątkowo bolesne. Rozumiemy, że istnieją inne ważne zbiórki" - ubolewa córka Małysza.

Dodała też, że pomoc jest dobrowolna i nikt nie musi się przyłączać, jeśli nie ma na to ochoty.

"Każde dobre słowo i odrobina życzliwości są w tej chwili na wagę złota" - podsumowała stanowczo Karolina.

Adam Małysz reaguje na rodzinną tragedię w Wiśle

Podkreślmy, że do całego zamieszania odniósł się ostatnio także sam Adam Małysz, który w rozmowie z o2.pl zapewnił, że także zamierza się włączyć w pomoc dla krewnych.

"Zagwarantowałem pomoc, jak będą po prostu jej potrzebować. Na razie to wszystko jest na tyle niepewne, że oni i tak czekają na ubezpieczyciela i na protokoły straży. Nawet jeśli będzie trzeba rozbierać budynek, zrobię to" - zapewnił "Orzeł z Wisły".

