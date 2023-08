Najpierw awantura w studiu, a teraz taki wpis. Gorąco wokół Fabijańskiego

Sebastian Fabijański - Pierwszą walkę przegrywa w 35 sek. i mówi, że rzuca freak fighty. 3 dni później mówi, że jednak zawalczy. 2 tyg. temu podczas Cage - coś a la talk-show przed galą - mówi, że on to nie chce walczyć, ale musi wykończyć dom, więc zawalczy. Wczorajsze podczas face 2 face z Filipem Marcinkiem strzela focha i wychodzi w trakcie programu, bo musi iść się zająć dzieckiem. Dalej będzie tak: FAME MMA da mu karę za wczorajsze wyjście. Seba się obrazi i walka z Filipkiem będzie odwołana. Seba dostanie karę i zerwie kontrakt. Seba przypomni sobie, że ma chatę do skończenia i pójdzie walczyć do innej federacji. Tam przegra i się za to obrazi na 4 dni. Cykl życia Seby we freakach zacznie się od nowa

~ napisał.