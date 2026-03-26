Najpierw afera wokół Lewandowskiej, a teraz takie wyznanie. Wyjawiła swoją tajemnicę
Anna Lewandowska w czasie, gdy jej mąż walczy w barażach o udział w mundialu z reprezentacją Polski, zajmuje się rodziną i swoimi biznesami. W listopadzie ubiegłego roku stała się obiektem afery z nią w roli głównej. Tematem były jej usta i to, czy je sobie powiększyła. Teraz, po dłuższym czasie, postanowiła pokazać, w jaki sposób z pomocą makijażu sprawia, że są optycznie większe bez żadnej ingerencji medycyny estetycznej.
Lewandowska często oskarżana jest o ukrywanie operacji plastycznych. Sama nigdy nie mówiła o tym, czy jakiekolwiek przeszła i milczy w kontekście ewentualnych zmian na stałe w swoim wyglądzie.
Anna Lewandowska bohaterką afery
W listopadzie 2025 roku Anna Lewandowska wzięła udział w jubileuszowym pokazie mody Łukasza Jemioła. Na ściance wystąpiła w szarej marynarce i krótkiej spódnicy. Uwagę zwróciły jednak nie jej ubrania, a usta, które wydawały się wielu jej fanom zaskakująco duże jak na to, co pokazywała wcześniej.
Pod zdjęciami wielu internautów zarzucało gwieździe, że powiększyła sobie usta. Ta postanowiła wtedy jednak szybko zareagować, że wszystko, co widać na zdjęciach, zostało osiągnięte z pomocą makijażu. Teraz, po wielu miesiącach, Lewandowska jeszcze raz opowiedziała o tym, z jakiej metody korzysta, by z pomocą make-upu powiększać swoje usta.
Anna Lewandowska odkryła karty ws. powiększenia ust
W relacji w mediach społecznościowych, Lewandowska postanowiła pokazać, w jaki sposób udaje jej się osiągnąć zamierzony efekt z ustami. Z pomocą makijażystki wyjaśniła, co sprawia, że jej usta wyglądają na większe niż są w rzeczywistości.
"Słuchajcie, coś, o co chyba najczęściej zadajecie pytania: jak to zrobić, żeby powiększyć usta. Może sama tego make-upu tak świetnie nie potrafię zrobić, natomiast powiększenie ust bez żadnych wypełniaczy, uzupełniaczy, zwał jak zwał. Po prostu wychodzimy kredką poza kontur ust, a potem dodajemy błysk" - tłumaczyła. Stojąca przy niej makijażysta dołączyła do tego zestawu jeszcze bronzer, by z jego pomocą nieco rozmyć krawędzie warg. To sprawi, że te będą wyglądały optycznie na większe.