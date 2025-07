Ostatnio Majdanowie znaleźli się w centrum niezłej afery na lotnisku. Przypomnijmy, że wybrali się na wakacje do Turcji. Niestety, nie obyło się bez komplikacji. Po wejściu na pokład celebrytka uzmysłowiła sobie, że jedną z podręcznych walizek zostawili w terminalu. Żona Radosława opuściła więc samolot, by odnaleźć zgubioną "kabinówkę".

"Poproszono Radosława i dzieci o wyjście z samolotu. Nie dlatego, że nie mogą lecieć, no bo mogliby lecieć. Dlaczego mieliby nie lecieć? Tylko ja, wybiegając w poszukiwaniu walizki, wzięłam całą kosmetyczkę, w której mamy wszystkie dokumenty, więc zabrałam ich paszporty" - opowiadała zdenerwowana gwiazda, co jej mąż skwitował słowami: "Bez ciebie i tak byśmy nie polecieli".

" Cyrki na tym lotnisku , no bo oczywiście wiadomo, że humory średnie w takiej sytuacji. Awantury, bo my jesteśmy mocne charaktery, więc jak takie rzeczy się dzieją, to u nas jest głośno" - relacjonowała Rozenek.

"No i dotarliśmy, już jesteśmy po kawce. Jesteśmy w Regnum, kocham ten hotel po prostu. Wszystko tu jest wspaniałe. Jedną z największym zalet tego miejsca, poza tym, że nasze pociechy kochają tutaj być, jest bliskość Polski. Wystarczą 2,5 godziny samolotem i jesteś w raju. W przeciwieństwie do tego, jak nam poszła wczoraj podróż, inni tak tu przybywają. No my jechaliśmy trochę dłużej, ale warto było próbować tu dotrzeć. Kocham to miejsce" - nadała w porannym komunikacie na swoim Instagramie celebrytka.