Najpierw afera, a teraz takie wieści z życia Zalewskiego. A miało być tak pięknie

Nicola Zalewski błyszczał w meczach reprezentacji

Nicola Zalewski z pewnością był najjaśniejszym punktem w kadrze Michała Probierza podczas ostatnich dwóch meczów rozgrywanych w ramach Ligii Narodów . To właśnie on zapewnił nam zwycięstwo w meczu ze Szkocją. Przeciwko Chorwatom, pomimo braku trafienia, także zaprezentował się dobrze na tle pozostałych kadrowiczów.

Nie od dziś mówi się, że Zalewski jako zawodnik kadry zdecydowanie różni się od Zalewskiego grającego w klubie. Tam, niestety, nie idzie mu najlepiej. Pomimo tego, ponoć wcale nie wybiera się do innego klubu przed końcem wygaśnięcia kontraktu.

Co ciekawe, jak się okazuje, ponoć ostatnio przestało mu się wieść także w sferze uczuciowej... Co takiego się wydarzyło?

Zalewski rozstał się z dziewczyną? Wiele na to wskazuje

Jako że oboje prowadzą media społecznościowe, nie sposób było nie zauważyć, że zniknęły ich wspólne fotki czy tiktoki . Para wprawdzie nadal obserwuje swoje profile, jednak wygląda na to, że powoli przygotowują fanów na rozstanie .

Ale to nie wszystko. Luzardi w żaden wyraźny sposób nie pogratulowała Zalewskiemu jego bramki oraz dobrych występów w kadrze.

Póki co sami zainteresowani nie zabrali głosu w sprawie rzekomego rozstania. Myślicie, że faktycznie zerwali czy to celowa zagrywka, by podnieść zainteresowanie wokół swojego związku? Przypomnijmy, że para zakochała się w sobie dwa lata temu i od tego czasu regularnie publikowali wspólne fotki czy nagrania.