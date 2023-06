"Najpiękniejsza lekkoatletka" zrobiła show. Ludzie oniemieli na jej widok

Alica Schmidt szybko zapadła kibicom w pamięci. Okrzyknięto ja bowiem " najseksowniejszą sportsmenką na świecie" . Nie ma się co dziwić, bowiem wyróżnia się urodą. Kobieta na co dzień ciężko trenuje, choć na razie nie widać znaczących wyników jej pracy. Pojechała z reprezentacją Niemiec na Igrzyska Olimpijskie do Tokio w 2021 r., jednak z imprezy nie przywiozła żadnego cennego krążka. Wystartowała w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, ale jej drużyna nie zakwalifikowała się do finału, w którym to złoto wywalczyli Polacy.