"Najpiękniejsza lekkoatletka" bije rekordy w sieci. A to nie wszystko

Alica Schmidt nie może narzekać na brak zainteresowania kibiców. Niemka na co dzień trenuje biegi i specjalizuje się w sprintach. Na swoim koncie ma medale mistrzostw kraju , a także mistrzostw Europy w kategorii juniorów. Lekkoatletka otrzymała szansę reprezentowania swojej ojczyzny na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Z Japonii nie przywiozła jednak dobrych wspomnień, bowiem nie awansowała do finału sztafety mieszanej 4 x 400 m.

Kolejny sukces "najpiękniejszej lekkoatletki". Trafiła na pierwszą stronę gazety

Schmidt niedawno miała okazję wziąć udział w sesji zdjęciowej dla magazynu Women's Health. To wyjątkowe wyróżnienie na pewno będzie dla niej motorem napędowym do dalszej pracy. Reprezentantka Niemiec swego czasu deklarowała w mediach, że chce uprawiać sport do 2028 roku. Jej celem są igrzyska olimpijskie, które odbędą się w 2024 r. w Paryżu.