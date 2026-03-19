Najnowszy wpis Szeremety. Nie mogła dłużej milczeć, pochwaliła się światu

Pierwszą wielką sportową miłością Julii Szeremety wcale nie był boks. Od 5. roku życia uczęszczała bowiem na karate. I to z inicjatywy mamy, która przed laty sama była związana z tą dyscypliną. Jednak po siedmiu latach 12-letnia wówczas Julka zapragnęła zmiany i zaczęła zajęcia w ringu. Początkowo łączyła treningi pięściarskie i karate, lecz po roku takiej intensywności ostatecznie postawiła na boks.

W wolnym czasie od najmłodszych lat szkoli się również w jeździe konno. Jej rodzice prowadzą małą stadninie w Bieniowe (niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie), niewielkiej miejscowości z około 40 domostwami. Na stajennym pokładzie znajduje się ogier, który należy do Julii Szeremety. Sportsmenka poinformowała właśnie o pewnym przełomowym momencie.

Julia Szeremeta pochwaliła się przełomem. Tego wcześniej nie było

"Dzisiaj pierwszy raz wsiadłam na Tarantino. Mój 3-letni ogierek w trakcie zajeżdżania i powiem jedno - petarda. Taki grzeczny, spokojny i niesamowicie wygodny pod siodłem. Czuć, że ma w sobie prawdziwą klasę i ogromny potencjał" - z radością poinformowała Julia Szeremeta w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcia ze wspomnianym przez siebie koniem.

Rodzice pięściarki, Andrzej i Wiesława Szeremetowie, zamieszkali w Bieniowie prawie 20 lat temu. Na 20-hektarowej posesji założyli ranczo. Córka szybko zaczęła korzystać z uroków okoliczności, w jakich przyszło jej dorastać. Gdy miała 3 lata, tata pierwszy raz posadził ją na grzbiet konia. "Nie chciała zejść. Potem kupiliśmy jej kucyka, na którym jeździła bez przerwy. Wskakiwała na niego i pędziła do stawu, w którym razem pływali" - wspominał Andrzej Szeremeta dla "Faktu" w 2024 roku.

Z kolei mama, w tej samie rozmowie, przypominała początki córki w karate. Niemal od razu Julii szło świetnie, po trzech miesiącach treningów zdobyła pierwszy srebrny medal. A rywalki bały się z nią mierzyć, co zaznaczył ojciec sportsmenki.

Szybko zdobyła sławę w środowisku. Z czasem dziewczynki, a i niektórzy chłopcy, bali się z nią walczyć. Na jednych zawodach, kiedy miało dojść do jej walki z inną zawodniczką, ta dziewczynka zaczęła płakać i odmówiła walki

Rodzice zgodnie podkreślili, że Julia od zawsze była żywiołowa, energiczna, utalentowana i bardzo waleczna. "Jesteśmy bardzo dumni, bardzo ją kochamy. To nasza wojowniczka. Julia na drugie imię ma Atena. Nie bez przyczyny je dostała..." - podkreślił Andrzej Szeremeta.

