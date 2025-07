Tabloidy zaczęły jednak sugerować, że może się kryć za tym coś więcej. Pojawiły się nawet pogłoski, że to zapowiedź przejścia żony Majdana do TVP.

"Wciąż mówi się o nowym programie dla niej w TVN, jednak na razie brakuje konkretów. (...) Tymczasem podczas konferencji ramówkowej TVP dyrektor Tomasz Sygut zapowiedział kilka dużych transferów do Telewizji Polskiej. Występ Rozenek w ''Pytaniu na śniadanie'' spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów. Niewykluczone, że po wakacjach dołączy do zespołu śniadaniówki lub otrzyma własny program" - zdradziła osoba ze stacji w rozmowie z Pudelkiem.

"Od razu po skończonym programie zadzwoniła do niej Lidia Kazen i zapytała, czy jej udział w programie TVP2 to znak, że ma zamiar tam pracować. Doszło do ostrej wymiany zdań, w której padły słowa, że może warto się rozstać. Rozenek uważa, że jej potencjał nie jest wykorzystywany w pełni. Marzyła o prowadzeniu "Azji Express", ale dyrektor programowa uznała, że do tej roli lepiej nadaje się Iza Krzan" - informował Pudelek.