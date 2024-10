Najmłodszy syn Beckhamów związał się ze sporo starszą kobietą. Są zdjęcia

Tym zajmują się synowie Beckhamów

Beckhamowie doczekali się czworga pociech. Najstarszy, Brooklyn , ma już żonę. 25-latek dwa lata temu poślubił swoją ukochaną, Nicole Peltz. Brooklyn na co dzień zajmuje się fotografowaniem oraz tworzeniem przepisów, które następnie umieszcza na Instagramie. Jego młodszy brat, Romeo (22 l.), poszedł w ślady taty i profesjonalnie gra w piłkę nożną. Obecnie jego drużyną jest Inter Miami CF II.

Najmłodszy, Cruz (19 l.), z kolei bardziej "wdał się" w mamę. Chłopak śpiewa i gra na gitarze, co możemy zaobserwować na jego profilu na Instagramie . Niestety, póki co nie udało mu się zrobić zawrotnej kariery.

Każda z pociech byłego piłkarza i projektantki cieszy się sławą i paparazzi wciąż mają na nich oko, a tabloidy rozpisują się o ich życiu. Obecnie najwięcej uwagi poświęcają Cruzowi , a to dlatego, że wyszło na jaw, z kim się spotyka!

Cruz Beckham zakochany. Jego dziewczyna jest starsza o 10 lat

Beckhamowie niemal całą rodziną wybrali się na Paryski Tydzień Mody. Nie jest oczywiście to ich pierwszy udział w tej imprezie, Victoria bywa bowiem regularnie na najważniejszych modowych wydarzeniach i często zabiera ze sobą bliskich.

Paparazzi zrobili fotki Cruzowi w drodze na kolację i to, co zwróciło największą uwagę, to fakt, że szedł za rękę z kobietą. Tabloidy szybko dociekły, że wybranką serca najmłodszego syna Victorii i Davida jest starsza od niego o 10 lat brazylijska piosenkarka Jackie Apostel. Kobieta była kiedyś częścią girlsbandu Schutz, zatem z teściową z pewnością ma o czym rozmawiać. Zresztą, jak informują zagraniczne media, panie ponoć bardzo się polubiły. Jackie zresztą była widziana w sukience z domu mody Victorii.