Najman zaatakował Murańskiego. Nie gryzł się w język, bezlitośnie go podsumował

Patryk Górski

Patryk Górski

Prime MMA 17 oficjalnie dobiegło końca. Jednym z wielkich nieobecnych w oktagonie organizacji był Marcin Najman. 47-latek na kilka tygodni przed galą doznał kontuzji, która wykluczyła go z długo wyczekiwanej walki z Jackiem Murańskim w Częstochowie. "Cesarz" postanowił jednak pojawić się na widowni, skąd po wygranej swojego niedoszłego rywala wykrzyczał w jego kierunku wyjątkowe ostre słowa.

Jacek Murański i Marcin Najman (w ramce), obaj widoczni z bliska, na neutralnym tle.
Jacek Murański, Marcin Najman (w ramce)Lukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL/x.com/MarcinNajmanNewspix.pl

Prime MMA 17 odbyło się 13 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa. Organizatorzy wydarzenia nie zawiedli fanów i dostarczyli im długą oraz niezwykle emocjonującą kartę walk, w której znalazło się aż 12 pojedynków.

Ozdobą gali w Częstochowie miało być głośne starcie rewanżowe pomiędzy Marcinem Najmanem a Jackiem Murańskim. Pierwszy z panów kilka tygodni temu odniósł kontuzję, przez co w walce ze skandalistą zastąpił go Rashid "Brat Araba" Azzaiev.

Ekspresowe tempo przygotowań nie pozwoliło niedoświadczonemu zawodnikowi pokonać "Murana". 57-latek po zakończeniu regulaminowego czasu mógł cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w klatce od ponad... dwóch lat.

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Najman nie wytrzymał po walce Murańskiego. Tak go podsumował

Najman cały czas śledził walkę swojego niedoszłego rywala z widowni przed oktagonem. Po ogłoszeniu werdyktu nie mógł się natomiast powstrzymać. 47-latek wstał z siedzenia, oparł się na bandzie odgradzającej teren i wykrzyczał w kierunku "Murana" naprawdę wymowne słowa.

- Jaca w ciąży, dlatego nie mógł trenować. Ty cymbale z taką formą, którą zaprezentowałeś, to ty możesz kible czyścić - wykrzyczał Najman.

Zdaniem Najmana forma, którą zaprezentował w oktagonie "Muran", drastycznie odstawała od tego, jak hucznie zapowiadał on tę walkę. Przypomnijmy, że z inicjatywy Murańskiego federacja zakontraktowała jego pojedynek z Azzaievem w formule Hooligan Style. Podczas występu gwiazdora w oktagonie na próżno było jednak szukać brutalnych wymian ciosów z rywalem.

Niewykluczone, że już na Prime MMA 18 "Muran" będzie miał okazję zaprezentować się lepiej. I to w dodatku w walce z Najmanem, który teraz nie szczędził wobec niego słów krytyki. Obaj panowie pewien czas temu potwierdzili, że federacja przesunęła ich walkę na następną galę we wrześniu lub październiku.

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