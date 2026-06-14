Najman zaatakował Murańskiego. Nie gryzł się w język, bezlitośnie go podsumował

Prime MMA 17 odbyło się 13 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa. Organizatorzy wydarzenia nie zawiedli fanów i dostarczyli im długą oraz niezwykle emocjonującą kartę walk, w której znalazło się aż 12 pojedynków.

Ozdobą gali w Częstochowie miało być głośne starcie rewanżowe pomiędzy Marcinem Najmanem a Jackiem Murańskim. Pierwszy z panów kilka tygodni temu odniósł kontuzję, przez co w walce ze skandalistą zastąpił go Rashid "Brat Araba" Azzaiev.

Ekspresowe tempo przygotowań nie pozwoliło niedoświadczonemu zawodnikowi pokonać "Murana". 57-latek po zakończeniu regulaminowego czasu mógł cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w klatce od ponad... dwóch lat.

Najman nie wytrzymał po walce Murańskiego. Tak go podsumował

Najman cały czas śledził walkę swojego niedoszłego rywala z widowni przed oktagonem. Po ogłoszeniu werdyktu nie mógł się natomiast powstrzymać. 47-latek wstał z siedzenia, oparł się na bandzie odgradzającej teren i wykrzyczał w kierunku "Murana" naprawdę wymowne słowa.

- Jaca w ciąży, dlatego nie mógł trenować. Ty cymbale z taką formą, którą zaprezentowałeś, to ty możesz kible czyścić - wykrzyczał Najman.

Zdaniem Najmana forma, którą zaprezentował w oktagonie "Muran", drastycznie odstawała od tego, jak hucznie zapowiadał on tę walkę. Przypomnijmy, że z inicjatywy Murańskiego federacja zakontraktowała jego pojedynek z Azzaievem w formule Hooligan Style. Podczas występu gwiazdora w oktagonie na próżno było jednak szukać brutalnych wymian ciosów z rywalem.

Niewykluczone, że już na Prime MMA 18 "Muran" będzie miał okazję zaprezentować się lepiej. I to w dodatku w walce z Najmanem, który teraz nie szczędził wobec niego słów krytyki. Obaj panowie pewien czas temu potwierdzili, że federacja przesunęła ich walkę na następną galę we wrześniu lub październiku.

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Marcin Najman i Jacek Murański na High League 8 High League materiały prasowe

Marcin Najman, Jacek Murański youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały prasowe

Marcin Najman vs Jacek Murański na High League 6 materiały prasowe





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