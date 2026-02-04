Najman usłyszał o Epsteinie i aż się zagotował. Od razu wkroczył do akcji

Marcin Najman to postać doskonale znana fanom sportów walki w Polsce. Pięściarz, kickbokser i zawodnik MMA przez lata rywalizował na zawodowych ringach, zdobywając m.in. mistrzostwo Polski juniorów w kickboxingu w latach 1998 i 1999, a także tocząc głośne pojedynki w formule boksu i mieszanych sztuk walki. W listopadzie 2025 roku po przegranym pojedynku z Pawłem Bombą na gali Fame 28: Armagedon "Cesarz" niespodziewanie ogłosił definitywne zakończenie kariery.

Po zakończeniu regularnych startów w sporcie Marcin Najman pozostał bardzo aktywny w przestrzeni publicznej. Chętnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie komentuje bieżące wydarzenia nie tylko związane ze sportem, ale również z polityką, popkulturą czy sprawami społecznymi. Jego wpisy często wywołują burzliwe dyskusje i szybko obiegają internet. Tym razem Najman postanowił odnieść się do ogromnego poruszenia po ujawnieniu kolejnych akt dotyczących Jeffreya Epsteina.

30 stycznia amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował gigantyczny zbiór dokumentów związanych ze sprawą Epsteina. Trzy miliony stron akt, 180 tysięcy zdjęć oraz około dwóch tysięcy nagrań wideo zostały udostępnione opinii publicznej. To największa taka publikacja w historii USA dotycząca tej afery. Przypomnijmy, że Epstein został w 2008 roku skazany na Florydzie za wykorzystywanie seksualne nieletnich, a w 2019 roku usłyszał federalne zarzuty handlu nieletnimi. Nie doczekał jednak procesu - 10 sierpnia 2019 roku zmarł w nowojorskim areszcie, a jego śmierć uznano za samobójstwo.

Do całego zamieszania odniósł się Najman w swoim wpisie, komentując lawinę nazwisk pojawiających się w dokumentach. "Ten Epstein to musiał być bardzo samotnym i wyalienowanym człowiekiem. Wychodzi na to, że nikt go nie znał i nie utrzymywał z nim kontaktu" - napisał ironicznie były zawodnik.

W ujawnionych aktach pojawiły się również polskie wątki, co dodatkowo podgrzało atmosferę w kraju. W dokumentach znalazła się m.in. korespondencja Epsteina z polską modelką Marianą Idźkowską, z którą miał kontakt mailowy i osobisty w latach 2014-2015. Wspomniano także nazwiska Wojciecha Fibaka i Sandry Kubickiej. Oboje publicznie podkreślili jednak, że nie łączyły ich z Epsteinem żadne bliższe relacje. Mimo to sam fakt pojawienia się polskich nazwisk w aktach sprawił, że temat stał się jednym z najgłośniejszych w ostatnich dniach.

