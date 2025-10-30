Najman poleciał do USA. Chciał spotkać się z Trumpem, oto co usłyszał
Marcin Najman znów zaskoczył swoich fanów. "Cesarz" tym razem wyruszył do Stanów Zjednoczonych, gdzie - jak twierdzi - planował spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Wizyta pod słynną "Trump Tower" szybko stała się hitem internetu, a sam Najman w rozmowie z "Kanałem Sportowym" zdradził kulisy tej nietypowej "misji dyplomatycznej". Jak się okazuje, do spotkania ostatecznie nie doszło.
Marcin Najman po raz kolejny udowodnił, że potrafi przyciągnąć uwagę opinii publicznej. Samozwańczy "Cesarz", znany z barwnych wypowiedzi i niecodziennych pomysłów, tym razem postanowił odwiedzić Stany Zjednoczone. Jak sam poinformował w mediach społecznościowych, celem jego wizyty miało być… spotkanie z obecnym prezydentem USA, Donaldem Trumpem. W sieci pojawiło się nawet nagranie spod słynnej "Trump Tower", które błyskawicznie stało się viralem.
Marcin Najman spakował walizki i poleciał do USA. Chciał spotkać się z Donaldem Trumpem. Odbił się od ściany
Podczas wtorkowego programu na Kanale Sportowym dziennikarze połączyli się z Najmanem, by dopytać o szczegóły tego nietypowego wyjazdu. Jak zwykle, rozmowa szybko przybrała żartobliwy ton. "Wszedłem na spotkanie z prezydentem Trumpem. Zapytałem jego personelu, czy jest, żeby mu zgłosili, że przyjechał Cesarz. Ale on chyba w tym samym czasie poleciał do cesarza Japonii. Poj*bali mu się cesarze" - wypalił w charakterystycznym dla siebie stylu w rozmowie z Mateuszem Borkiem, wywołując salwy śmiechu w studiu.
Cała sytuacja błyskawicznie obiegła internet. Fragmenty rozmowy zaczęły krążyć po mediach społecznościowych, a fani Najmana - i nie tylko - ochoczo komentowali jego amerykańską "misję dyplomatyczną".
Oczywiście, deklaracje o planowanej wizycie u prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa należy traktować z przymrużeniem oka. Marcin Najman od lat buduje swój wizerunek na granicy powagi i ironii, umiejętnie łącząc sport, show-biznes i humorystyczny "autoparodystyczny" ton. 46-letni zawodnik regularnie występuje na galach freak fightowych, a jego wypowiedzi niemal zawsze wzbudzają emocje wśród internautów.