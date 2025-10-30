Marcin Najman po raz kolejny udowodnił, że potrafi przyciągnąć uwagę opinii publicznej. Samozwańczy "Cesarz", znany z barwnych wypowiedzi i niecodziennych pomysłów, tym razem postanowił odwiedzić Stany Zjednoczone. Jak sam poinformował w mediach społecznościowych, celem jego wizyty miało być… spotkanie z obecnym prezydentem USA, Donaldem Trumpem. W sieci pojawiło się nawet nagranie spod słynnej "Trump Tower", które błyskawicznie stało się viralem.

Podczas wtorkowego programu na Kanale Sportowym dziennikarze połączyli się z Najmanem, by dopytać o szczegóły tego nietypowego wyjazdu. Jak zwykle, rozmowa szybko przybrała żartobliwy ton. "Wszedłem na spotkanie z prezydentem Trumpem. Zapytałem jego personelu, czy jest, żeby mu zgłosili, że przyjechał Cesarz. Ale on chyba w tym samym czasie poleciał do cesarza Japonii. Poj*bali mu się cesarze" - wypalił w charakterystycznym dla siebie stylu w rozmowie z Mateuszem Borkiem, wywołując salwy śmiechu w studiu.

Cała sytuacja błyskawicznie obiegła internet. Fragmenty rozmowy zaczęły krążyć po mediach społecznościowych, a fani Najmana - i nie tylko - ochoczo komentowali jego amerykańską "misję dyplomatyczną".

Oczywiście, deklaracje o planowanej wizycie u prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa należy traktować z przymrużeniem oka. Marcin Najman od lat buduje swój wizerunek na granicy powagi i ironii, umiejętnie łącząc sport, show-biznes i humorystyczny "autoparodystyczny" ton. 46-letni zawodnik regularnie występuje na galach freak fightowych, a jego wypowiedzi niemal zawsze wzbudzają emocje wśród internautów.

