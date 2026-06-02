Najman odpiera poważne zarzuty. "Ja z nikim się nie układam"

Marcin Najman i Jacek Murański mieli być największymi gwiazdami gali Prime MMA 17 w Częstochowie. Do głośnego rewanżu między zawodnikami ostatecznie nie dojdzie, bowiem popularny "Cesarz" doznał kontuzji mięśnia dwugłowego, która wyklucza go z udziału w wydarzeniu.

Federacja nie zamierza rezygnować z gwiazdorskiego pojedynku. Ten został po prostu przesunięty w czasie i ma się odbyć na gali Prime MMA 18 po wakacjach. Najman otrzyma zatem niezbędny czas, aby dojść do siebie i przygotować się do walki ze zwaśnionym rywalem.

"Cesarz" w ostatnim czasie wzbudził jednak wokół swojej osoby mnóstwo kontrowersji. Mimo kontuzji pojawił się na meczu gwiazd we Wrocławiu jako gość honorowy i w przerwie strzelił karnego Romanowi Weidenfellerowi. Jego zachowanie nie spodobało się włodarzowi medialnemu Prime MMA, który w jednym z wywiadów wprost zarzucił mu udawanie kontuzji.

Kontuzja Najmana wywołała dyskusje. Gwiazdor mówi wprost. Jest gotowy powtórzyć badania

Poważne zarzuty w kierunku Najmana nie mogły przejść bez echa. Na reakcję gwiazdora nie trzeba było długo czekać. Ten odniósł się do sprawy raptem kilka godzin po publikacji wspomnianego wywiadu z udziałem Arkadiusza Tańculi.

- Miałem się w ogóle nie odnosić do tych głupot, ale jedno słowo powiem. Murański czy tam Tańcula, nie możecie wszystkich mierzyć swoją miarą (…) Ja z nikim się nie układam, ja z nikim się nie dogaduje. Arek Tańcula, jeżeli masz jakieś wątpliwości co do mojej kontuzji, to poproś swojego szefa pana Szubę, żeby zbadał mnie wasz lekarz. Po co robić zamęt, możesz to zrobić jednym ruchem - powiedział Najman w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Najman ponadto zapewnił, że działa w sportach walki od blisko 30 lat i tylko raz jego zapowiedziana walka została odwołana - starcie z Tyberiuszem Kowalczykiem w Londynie w 2012 r. Aby potwierdzić aktualny stan kontuzjowanego kolana, "Cesarz" wyraził pełną gotowość do powtórzenia badań przez lekarza Prime MMA.

Należy pamiętać, że Najman już wcześniej dostarczył dokumentację medyczną do federacji, a ta dopiero po wglądzie w nią podjęła decyzję o przesunięciu starcia w czasie.

