Od pewnego czasu kolejne wypowiedzi Donalda Trumpa budzą w naszym kraju zainteresowanie, a niekiedy również wzburzenie czy konsternację. Tak było przy okazji operacji specjalnej schwytania prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro czy kolejnych prób przekonania świata o konieczności aneksji Grenlandii przez USA.

W Polsce zawrzało po raz kolejny, gdy amerykański prezydent pośrednio odniósł się do naszego kraju. Tym razem wspominając o interwencji wojsk NATO w Afganistanie, w których służyło ponad 33 tysięcy polskich żołnierzy.

- My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy - wypalił Trump. Amerykański prezydent po chwili dodał, że wojska sojusznicze trzymały się "trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu".

Burza po słowach Donalda Trumpa. Najman nie wytrzymał po reakcji Nawrockiego

Te słowa Trumpa odbiły się szerokim echem na całym świecie. Irytacji nie krył m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. - Uważam wypowiedzi prezydenta Trumpa za obraźliwe i szczerze mówiąc oburzające. Nie dziwi mnie, że wyrządziły tak wielki ból bliskim tych, którzy zginęli lub zostali ranni, nie wspominając już o osobach w całym kraju - stwierdził.

W podobnym tonie wypowiadali się także premier Polski Donald Tusk oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ten drugi we wpisie na platformie "X" jasno stwierdził, że "nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy".

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził również prezydent Karol Nawrocki. - Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci! - napisał za pośrednictwem platformy "X" polski prezydent.

Rozwiń

Taki komunikat wysłany przez prezydenta Nawrockiego nie wszystkim przypadł do gustu. Część komentujących zarzuca głowie państwa brak jakiegokolwiek odniesienia do słów Trumpa, którego we wpisie nawet nie oznaczył. Do głosów krytyki dołączył się Marcin Najman. Była gwiazda gal freakfightowych, a w przeszłości również i zawodowy bokser znany jest z wyrazistych opinii na tematy polityczne. Tym razem nie było inaczej.

- Absolutnie spóźniona reakcja Prezydenta Karola Nawrockiego na haniebne słowa Prezydenta Trumpa na temat żołnierzy sojuszu NATO w tym Polskich Żołnierzy. Na elementarny brak poszanowania ofiary jaką złożył Polski Żołnierz! Sam wpis również bojaźliwy i nie ukazujący wprost do czego Pan Prezydent Nawrocki się odnosi - jasno skomentował Marcin Najman.

Rozwiń

- Jakże marnie to wygląda na tle reakcji choćby Premiera Starmera i wezwania Donalda Trumpa do natychmiastowych przeprosin brytyjskich poległych żołnierzy. Prezydentem się jest, a nie bywa. Brakło refleksu, albo odwagi. A sam wpis Prezydenta Nawrockiego… Już lepiej było nic nie zamieszczać - w mocnych słowach Marcin Najman odniósł się do wpisu Karola Nawrockiego.

Marcin Najman Lukasz Telus AKPA

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP

Donald Trump ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Czy młodzi siatkarze powinni szukać szans za granicą? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport