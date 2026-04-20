Najman nie pozostawia złudzeń ws. walki z Adamkiem. Ostra wymiana

Tomasz Adamek ogłosił zakończenie kariery we wrześniu zeszłego roku na FAME MMA 27 po przegranej z Roberto Soldiciem. Legenda polskiego boksu jeszcze raz może jednak założyć rękawice i stoczyć swoją walkę pożegnalną. Popularny "Góral" kilka dni temu w rozmowie z Arturem Gacem z Interii Sport zdradził, że jego potencjalnym rywalem może być Marcin Najman. Mężczyzna nie gryzł się przy tym w język i wskazał, że chciałby odpłacić się "Cesarzowi" za każde złe słowo w swoim kierunku.

- Być może nadarzy się taka okazja, by wszedł ze mną do ringu, gdzie zbiję go na kwaśne jabłko. I w ten sposób udzielę mu odpowiedzi, że nie jest żadnym sportowcem. Obiję go jak małego chłopca. (...) Odpłacę mu w ringu, po prostu. Każdy lewy prosty, który poczuje na swojej głowie, będzie powolną zapłatą. Nie będę go szybko kończył, tylko czekał i dalej wyprowadzał ten lewy prosty, aż wszystko odpokutuje - powiedział.

Gorąco wokół Adamka, Najman odpowiada na atak legendy. Zero złudzeń

Marcin Najman jeszcze tego samego dnia (16 kwietnia) skomentował wywiad swojego potencjalnego rywala. - Tomasz, czasami powiedzieć mniej to powiedzieć więcej - napisał na platformie X. Okazuje się jednak, że nie był to ostatni raz, kiedy "Cesarz" zabrał głos w sprawie. W niedzielę w jego mediach społecznościowych pojawiło się trzyminutowe nagranie dedykowane Adamkowi.

To jak to mówisz, Tomasz? Wiara przenosi góry, tak? Cały czas podkreślasz tę wiarę, a okazuje się, że jesteś człowiekiem słabej wiary, bo nie wierzysz, że "Cesarz" skopie ci dupę. I te twoje odgrażania, że będziesz mnie męczył, że będę cierpiał. Zobacz i przypatrz się, jak skończyli ci, którzy już mi tak wygrażali

Popularny freak fighter umieścił w materiale krótkie fragmenty swojej dominacji w walkach z Przemysławem Saletą oraz Adrianem Ciosem, którzy - podobnie jak Adamek - zapowiadali jednostronne starcia. Co ciekawe, oba te pojedynki Najman i tak zakończył... przegraną przed czasem. W rywalizacji z tym pierwszym został poddany już w 1. rundzie, drugi zwyciężył natomiast po nieprzepisowych ciosach "Cesarza" w tył głowy i dyskwalifikacji.

Na ten moment nie ma pewności, kiedy dokładnie mogłaby się odbyć walka Adamka z Najmanem. Niewykluczone, że będzie miała ona miejsce w organizacji FAME MMA, bowiem obaj panowie mają z nią ważny kontrakt.

