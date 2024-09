Najman chciał zabłysnąć i pouczyć Adamka. Zaliczył wielką wtopę

Tomasz Adamek zawalczył w Fame MMA. Nie wszystkim się to podobało

"Ja nie mam nic do Kasjusza, ale wielki mistrz Tomek, który ringiem rozsławiał Polskę, teraz wylądował w klatce. Wiem, że finanse mają duże znaczenie, Tomek dostał dużą gażę, ale to nie powinno się wydarzyć. Tak wielki mistrz powinien mieć szacunek do osiągnięć sportowych i trenerów, którzy uczyli go boksu, a nie robić z siebie małpę. Bo to tak wygląda. Trochę to smutne, ale niestety finanse przewyższają zdrowy rozsądek, lecz nikt mu tego nie zabroni. Tym bardziej, że to są uczciwie i legalnie zarobione pieniądze" - powiedział Interii Sport były mistrz świata w boksie, Zbigniew Raubo.