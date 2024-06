Wielkimi krokami zbliża się jedna z najważniejszych imprez sportowych w Europie - piłkarskie Euro 2024. Reprezentanci Polski w pocie czoła walczyli o bilet do Niemiec, aby móc powalczyć o prestiżowe trofeum. Ostatecznie udało im się to dopiero po wygraniu marcowych baraży, w których pokonali oni najpierw z Estonią, a następnie z Walią. Zanim jednak “Biało-Czerwoni" wyjadą do Niemiec na europejski czempionat i zmierzą się w fazie grupowej z Holendrami, Austriakami i Francuzami, czekają ich jeszcze dwa spotkania towarzyskie - mecz z Ukraińcami 7 czerwca, a także starcie z Turkami 10 czerwca. Reklama

Kibice toną w zachwytach nad zachowaniem Wojciecha Szczęsnego

W niedzielę 2 czerwca w Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie kadry przed marcowymi występami. Piłkarze pod hotelem Doubletree by Hilton Warszawa zostali powitani przez liczną grupę kibiców, którzy chcieli otrzymać autografy i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z piłkarzami polskiej reprezentacji. Spore zamieszanie wywołało pojawienie się na miejscu Wojciecha Szczęsnego, który został bohaterem “Biało-Czerwonych" podczas ostatniego mundialu w Katarze. Do doświadczonego golkipera, dla którego będą to ostatnie mistrzostwa Europy w narodowych barwach, od razu ustawiła się długa kolejka.

Wojciech Szczęsny niemal od razu zaczął prowadzić konwersację z fanami, rozdając przy okazji autografy i robiąc sobie z nimi zdjęcia. W pewnym momencie do gwiazdora polskiej reprezentacji zwrócił się mały kibic, który zagadnął golkipera słowami: "A ja mam koszulę Bellinghama". Szczęsny od razu zareagował na wypowiedź dziecka. "Masz? Numer 5? Realu? Świetnie! Komu wczoraj kibicowaliście?" - dopytywał, nawiązując do sobotniego finału Ligi Mistrzów. Reklama

Mały fan futbolu pochwalił się, że oglądał mecz Borussii Dortmund z Realem Madryt, zna wynik meczu i wie, kto strzelił gole tego wieczoru. Wiedza młodego kibica zrobiła wrażenie na reprezentancie Polski. "Brawo, chciałem cię przetestować" - przyznał piłkarz z uśmiechem.

Nagranie z tej pogawędki opublikowano na profilu TVP Sport na Tik Toku. Pod wpisem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci byli zachwyceni podejściem Wojciecha Szczęsnego do młodych kibiców. "Fajny ten Szczęsny, taki wujek typowy", "Fajne podejście do małych kibiców", "Szczęsny mega pozytywny gość", "Genialne podejście do dzieci ma" - przyznali zgodnie.

