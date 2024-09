Nagranie Lewandowskiej wzrusza do łez. Tak Robert spędza czas z córką

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej znanych par w polskim sporcie oraz show-biznesie. Lewandowscy są już marką sami w sobie. Liczba ich obserwujących w mediach społecznościowych przyprawia o zawrót głowy. Fani z utęsknieniem wyczekują i komentują każdy z postów napastnika Barcelony i jego małżonki.

Lewandowscy doczekali się dwóch córek. Starsza Klara przyszła na świat w maju 2017 r., a młodsza Laura urodziła się trzy lata później. Chociaż influencerka i bramkarz reprezentacji Polski bardzo chronią swoje życie prywatne, to w ich mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się zdjęcia i relacje zza kulis ich codzienności. Dopiero co Anna Lewandowska opublikowała fotkę męża z Laurą, która rozczuliła fanów uśmiechnięty od ucha do ucha "Lewy" trzymał córkę na rękach, a ta dawała mu buziaka w policzek.