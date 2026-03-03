Nagły zwrot ws. Usyka. Pięściarz sam ogłosił i to na niedługo przed walką

39-letni ukraiński pięściarz powoli myśli już o tym, co chciałby robić po zakończeniu kariery. W styczniu zapowiadał, że ma zamiar wspierać swój kraj i na niego w jakiś sposób pracować. Pytano go wtedy również o polityczne zaangażowanie. Okazało się, że jego podejście zupełnie się zmieniło.

Ołeksandr Usyk zmienił zdanie ws. polityki

Usyk szykuje się do walki, w której ma zamiar dobrowolnie bronić mistrzowskiego pasa przeciwko Holendrowi, Rico Verhoevenowi. Do starcia dojdzie 23 maja w Gizie. W czasie przygotowań bokser udzielał również paru wywiadów. Jeden z nich wywołał spore poruszenie ze względu na zmianę tonu i zdania dotyczącego kwestii politycznych.

"Nie. Polityka mnie nie interesuje. Będę pracował i wspierał mój kraj. Ale nie w sensie politycznym" - twierdził jeszcze w styczniu w mediach społecznościowych Usyk, gdy pytano go o to, czy planuje po zakończeniu sportowej kariery sił w polityce. Jego wypowiedź z marca dla ukraińskich mediów sugerowała już zupełnie inny kurs.

Ołeksandr Usyk jasno o swoich politycznych celach

Pięściarz wielokrotnie pokazywał, że jest patriotą i zależy mu na losach Ukrainy, stąd wiele pytań dotyczących tego, czy zechciałby kiedykolwiek spróbować swoich sił w polityce. Pierwsze takie sygnały pojawiły się podczas... rozmowy Usyka z trollami internetowymi podającymi się za prezydenta Karola Nawrockiego. Wówczas bokser miał mówić, że Zełenski "nie jest jego przyjacielem" i że jeśli "jeśli Bóg da mi szansę, jeśli Bóg prześle mi wiadomość", to wystartuje w wyborach prezydenckich.

Teraz informacja to potwierdziła się w wywiadzie, którego udzielił Andrijowi Bidniakowowi. Okazało się, że Usyk ma spore polityczne ambicje i myśli nawet o tym, by zastąpić Zełenskiego na fotelu prezydenta.

Planuję boksować jeszcze przez kilka lat. Potem mam cel – służyć ojczyźnie. Nie biorę pod uwagę żadnego stanowiska niższego niż prezydent

Dla Ukraińców nie byłoby to niczym nowym. Dużą karierę polityczną zrobił m.in. Witalij Kliczko, który jest aktualnym burmistrzem Kijowa i założycielem partii politycznej Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform.

Oleksandr Usyk Bradley Collyer East News

Ołeksandr Usyk Jakub Porzycki AFP

Moya Radomka Radom - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Skrót meczu Polsat Sport