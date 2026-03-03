Nagły zwrot ws. Usyka. Pięściarz sam ogłosił i to na niedługo przed walką

Anna Dymarczyk

Ołeksandr Usyk już niebawem zmierzy się z Rico Verhoevenem, wieloletnim mistrzem kickboxingu. Hitowa walka, do której dojdzie w Egipcie już stała się bokserskim tematem numer jeden na całym świecie - pojawiły się kontrowersje wokół stawki związanej z obroną mistrzowskiego pasa. Teraz, na niedługo przed walką, na jaw wyszła jeszcze jedna kwestia. Usyk zapowiedział to w ukraińskich mediach.

Ołeksandr Usyk z podbitym okiem i rozcięciem nad brwią w białej koszulce, na czarnym tle.
Ołeksandr UsykSERGEI SUPINSKYAFP

39-letni ukraiński pięściarz powoli myśli już o tym, co chciałby robić po zakończeniu kariery. W styczniu zapowiadał, że ma zamiar wspierać swój kraj i na niego w jakiś sposób pracować. Pytano go wtedy również o polityczne zaangażowanie. Okazało się, że jego podejście zupełnie się zmieniło.

Usyk szykuje się do walki, a tu takie wieści od WBC. Ogromne zamieszanie

Ołeksandr Usyk zmienił zdanie ws. polityki

Usyk szykuje się do walki, w której ma zamiar dobrowolnie bronić mistrzowskiego pasa przeciwko Holendrowi, Rico Verhoevenowi. Do starcia dojdzie 23 maja w Gizie. W czasie przygotowań bokser udzielał również paru wywiadów. Jeden z nich wywołał spore poruszenie ze względu na zmianę tonu i zdania dotyczącego kwestii politycznych.

"Nie. Polityka mnie nie interesuje. Będę pracował i wspierał mój kraj. Ale nie w sensie politycznym" - twierdził jeszcze w styczniu w mediach społecznościowych Usyk, gdy pytano go o to, czy planuje po zakończeniu sportowej kariery sił w polityce. Jego wypowiedź z marca dla ukraińskich mediów sugerowała już zupełnie inny kurs.

Ołeksandr Usyk jasno o swoich politycznych celach

Pięściarz wielokrotnie pokazywał, że jest patriotą i zależy mu na losach Ukrainy, stąd wiele pytań dotyczących tego, czy zechciałby kiedykolwiek spróbować swoich sił w polityce. Pierwsze takie sygnały pojawiły się podczas... rozmowy Usyka z trollami internetowymi podającymi się za prezydenta Karola Nawrockiego. Wówczas bokser miał mówić, że Zełenski "nie jest jego przyjacielem" i że jeśli "jeśli Bóg da mi szansę, jeśli Bóg prześle mi wiadomość", to wystartuje w wyborach prezydenckich.

Rosjanie spełnili cel. Udawali Nawrockiego. Sami z dumą ogłaszają

Teraz informacja to potwierdziła się w wywiadzie, którego udzielił Andrijowi Bidniakowowi. Okazało się, że Usyk ma spore polityczne ambicje i myśli nawet o tym, by zastąpić Zełenskiego na fotelu prezydenta.

Planuję boksować jeszcze przez kilka lat. Potem mam cel – służyć ojczyźnie. Nie biorę pod uwagę żadnego stanowiska niższego niż prezydent
tłumaczył Usyk.

Dla Ukraińców nie byłoby to niczym nowym. Dużą karierę polityczną zrobił m.in. Witalij Kliczko, który jest aktualnym burmistrzem Kijowa i założycielem partii politycznej Ukraiński Demokratyczny Alians na rzecz Reform.

