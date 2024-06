Nagły zwrot ws. Szpakowskiego. Śmiali się z jego "wpadki", a tu taki finał

Dariusz Szpakowski to bez wątpienia już legenda wśród komentatorów sportowych w naszym kraju. W ostatnich latach dziennikarz miał jednak nieco pod górkę, bowiem jego coraz liczniejsze wpadki i pomyłki podczas transmisji meczów, sprowadziły na niego sporą krytykę.

Dariusz Szpakowski wrócił do komentowania. I się zaczęło

Już po pierwszych minutach Dariusz zdołał "podpaść" niektórym widzom, którzy niemal od razu zaczęli krytykować go w social mediach.

Poszło o wymowę nazwiska Portugalczyka Rafaela Leao , grającego na co dzień w AC Milan . U nas przyjęło się, że wymawia się je zbieżnie z zapisem. Komentujący mecz Szpakowski posługiwał się jednak wymową na bardziej zagraniczną modłę.

Dariusz Szpakowski obiektem żartów. Niesłusznie

Teraz do całego zamieszanie z wymową postanowił odnieść się inny dziennikarz, Tomasz Ćwiąkała, który akurat świetnie włada portugalskim.

"Rafael Leao, czy Rafael Lią? To pytanie zadają sobie polscy kibice po wczorajszym meczu reprezentacji Portugalii po tym, jak Dariusz Szpakowski wprowadził wymowę Lią i to jest wymowa słuchajcie prawidłowa. Pamiętajmy o jednej rzeczy - Szpakowski komentował to spotkanie z Grześkiem Mielcarskim, który mówi perfekcyjnie po portugalsku" - wyjaśnił w swoich social mediach mężczyzna.