Nagły zwrot akcji z Kate i Williamem. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Książę Walii oraz jego żona są zaangażowani w mocne wspieranie brytyjskiego sportu, co udowodnili teraz, odwiedzając szykującą się do wyjazdu na zimowe igrzyska olimpijskie reprezentację w curlingu. Para dała się namówić na towarzyski mecz na lodzie. Przebieg gry dość jasno sugerował wygraną Williama. W pewnym momencie doszło jednak do nagłego zwrotu akcji, który był niespodzianką dla zgromadzonych. Reakcja księżnej Kate? Wymowna.

Mężczyzna z krótkimi włosami i brodą oraz kobieta z długimi włosami stoją obok siebie, oboje elegancko ubrani, patrzą w jedną stronę, sprawiają wrażenie zaangażowanych w rozmowę lub wydarzenie.
Książę William i księżna Kate w dniu wizyty u reprezentacji w curlinguAndy BuchananAFP
Niewiele czasu pozostało do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026. Ceremonię otwarcia zaplanowano na piątek 6 lutego, lecz poprzedzą ją dwa dni sportowych zmagań, głównie na lodzie. 4 i 5 lutego zorganizowana zostanie bowiem rywalizacja w curlingu (miksty) i hokeju kobiet. Będą też kwalifikacje w snowboardzie mężczyzn (trzy przejazdy).

Polskich kibiców zainteresować może przede wszystkim ostatnia z tych dyscyplin, wszak mamy w niej swoich reprezentantów, a nawet medalowe szanse. W hokeju na lodzie i curlingu biało-czerwonych nie będzie, lecz i tak można spodziewać się dużych sportowych emocji. Już na wstępie spotkają się Wielka Brytania i Norwegia. Przed wyjazdem na igrzyska pierwsza z ekip zmotywowana została wizytą wyjątkowych gości, których zna cały świat.

    Księżna Kate i książę William naprawdę to zrobili. Zdjęcia obiegły świat

    Księżna Kate i książę William pojawili się w Narodowej Akademii Curlingu w Stirling, by porozmawiać z zawodniczkami oraz zawodnikami przed ich wyjazdem na igrzyska olimpijskie i paralimpijskie we Włoszech. Para dała się namówić na towarzyski mecz na lodzie. Rozlokowani zostali po dwóch stronach barykady. Kate próbowała swoich sił pod okiem złotej medalistki olimpijskiej Jennifer Dodds, a William odbierał rady od mistrza świata mężczyzn Bruce'a Mouata.

    Pierwsze próby księżnej na lodzie okazały się sporym wyzwaniem. Trudno było jej utrzymać równowagę, a gdy jej kamień nie pokonywał wymaganej odległości, nie kryła frustracji. Płynniejszy debiut zaliczył jej mąż, a przebieg gry sugerował, że to właśnie on zwycięży.

    W pewnym momencie doszło jednak do nagłego zwrotu akcji. W decydującym momencie, ku zaskoczeniu wszystkich, ruch Kate był dużo precyzyjniejszy niż ten wykonany przez Williama. Jej kamień wylądował bliżej celu, dzięki czemu mogła wymownie unieść ręce w geście triumfu, co też zresztą zrobiła.

    Po wszystkim książęca para przyznała, że curling "jest trudniejszy, niż to wygląda", ale i tak zabawa była przednia. Na odchodne Kate i William życzyli brytyjskim sportowcom powodzenia na zimowych igrzyskach olimpijskich (6-22 lutego). W mediach społecznościowych opublikowali też pamiątkowy wpis.

    Kobieta klęcząca na lodowisku wypuszcza kamień curlingowy, wokół niej kilka osób uśmiechniętych i obserwujących przebieg gry, tło stanowią elementy hali sportowej oraz tablica wyników.
    Księżna KateRUSSELL CHEYNEAFP
    Książę William
    Książę WilliamRUSSELL CHEYNEAFP
    Dwie kobiety podczas radosnej rozmowy na lodowisku, z czego jedna z nich unosi rękę w geście triumfu i trzyma wieszak na łyżwy. Druga osoba klaszcze w dłonie z entuzjazmem.
    Księżna Kate wygrała rywalizację z mężemRUSSELL CHEYNEAFP
    Trzy osoby biorą udział w zabawie lub ćwiczeniu z papierowymi samolotami w pomieszczeniu sportowym, na pierwszym planie kobieta w ruchu, w tle dwóch mężczyzn obserwujących sytuację z uśmiechem.
    Książę William i księżna Kate zagrali w curlingRUSSELL CHEYNEAFP
