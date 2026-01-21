Nagły zwrot akcji z Kate i Williamem. Czegoś takiego nikt się nie spodziewał

Niewiele czasu pozostało do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026. Ceremonię otwarcia zaplanowano na piątek 6 lutego, lecz poprzedzą ją dwa dni sportowych zmagań, głównie na lodzie. 4 i 5 lutego zorganizowana zostanie bowiem rywalizacja w curlingu (miksty) i hokeju kobiet. Będą też kwalifikacje w snowboardzie mężczyzn (trzy przejazdy).

Polskich kibiców zainteresować może przede wszystkim ostatnia z tych dyscyplin, wszak mamy w niej swoich reprezentantów, a nawet medalowe szanse. W hokeju na lodzie i curlingu biało-czerwonych nie będzie, lecz i tak można spodziewać się dużych sportowych emocji. Już na wstępie spotkają się Wielka Brytania i Norwegia. Przed wyjazdem na igrzyska pierwsza z ekip zmotywowana została wizytą wyjątkowych gości, których zna cały świat.

Księżna Kate i książę William naprawdę to zrobili. Zdjęcia obiegły świat

Księżna Kate i książę William pojawili się w Narodowej Akademii Curlingu w Stirling, by porozmawiać z zawodniczkami oraz zawodnikami przed ich wyjazdem na igrzyska olimpijskie i paralimpijskie we Włoszech. Para dała się namówić na towarzyski mecz na lodzie. Rozlokowani zostali po dwóch stronach barykady. Kate próbowała swoich sił pod okiem złotej medalistki olimpijskiej Jennifer Dodds, a William odbierał rady od mistrza świata mężczyzn Bruce'a Mouata.

Pierwsze próby księżnej na lodzie okazały się sporym wyzwaniem. Trudno było jej utrzymać równowagę, a gdy jej kamień nie pokonywał wymaganej odległości, nie kryła frustracji. Płynniejszy debiut zaliczył jej mąż, a przebieg gry sugerował, że to właśnie on zwycięży.

W pewnym momencie doszło jednak do nagłego zwrotu akcji. W decydującym momencie, ku zaskoczeniu wszystkich, ruch Kate był dużo precyzyjniejszy niż ten wykonany przez Williama. Jej kamień wylądował bliżej celu, dzięki czemu mogła wymownie unieść ręce w geście triumfu, co też zresztą zrobiła.

Po wszystkim książęca para przyznała, że curling "jest trudniejszy, niż to wygląda", ale i tak zabawa była przednia. Na odchodne Kate i William życzyli brytyjskim sportowcom powodzenia na zimowych igrzyskach olimpijskich (6-22 lutego). W mediach społecznościowych opublikowali też pamiątkowy wpis.

Rozwiń

Księżna Kate RUSSELL CHEYNE AFP

Książę William RUSSELL CHEYNE AFP

Księżna Kate wygrała rywalizację z mężem RUSSELL CHEYNE AFP

Książę William i księżna Kate zagrali w curling RUSSELL CHEYNE AFP

Tsitsipas z pewnym awansem w Australian Open, WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press