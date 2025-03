Nagły komunikat UOKiK. Małgorzata Rozenek-Majdan w tarapatach

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z najpopularniejszych kobiet w polskim show-biznesie. Celebrytka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje fanom swoje życie prywatne i zawodowe. Social media są dla niej także sposobem na zarobek. Często reklamuje ona w nich bowiem znane firmy i marki, za co inkasuje naprawdę imponujące kwoty. Niestety, działalność 46-latki przysporzyła jej teraz sporo problemów.

Małgorzata Rozenek-Majdan na liście celebrytów ukaranych przez UOKiK. Ogromna kara dla 46-latki

Influencerzy, o których wspomniał Chróstny, to Filip Chajzer, Dorota Rabczewska oraz Małgorzata Rozenek-Majdan. 40-letni dziennikarz publikował treści reklamowe dla wielu marek, nie oznaczając ich wyraźnie jako reklamy, za co ukarany został łącznie kwotą 80 895 złotych . W podobnej sytuacji znalazła się Doda, która na swoich kontach w mediach społecznościowych reklamowała m.in. kosmetyki. Jej firma otrzymała karę w wysokości aż 191 523 złotych.

Najsurowiej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potraktował Małgorzatę Rozenek-Majdan. Celebrytka podobnie jak Chajzer i Rabczewska miała nieprawidłowo oznaczać treści reklamowe, za co otrzymała karę w wysokości aż 220 267 złotych. Małżonka Radosława Majdana miała jednak szybko się zreflektować i jeszcze przed wydaniem decyzji UOKiK poprawiła się, stosując we wpisach odpowiednie oznaczenia. Mimo to będzie musiała głęboko sięgnąć do kieszeni.