Nagły komunikat Kremla. Putin zachwycony. Potwierdziło się w poniedziałek

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Władimir Putin świętuje sukcesy rosyjskich bohaterów - taki komunikat napłynął z Kremla w poniedziałek, a przekazał go Dmitrij Pieskow, cytowany przez moskiewską agencję TASS. Rzecznik rosyjskiego dyktatora potwierdza przy okazji wcześniejsze doniesienia, mówiące o możliwości osobistego uhonorowania wspomnianych bohaterów przez prezydenta, który jednak ma jeszcze rozważać taką możliwość.

Władimir Putin z mikrofonem na tle rosyjskich flag; po lewej tłum z flagami na trybunach stadionu.
Władimir Putin cieszy się z sukcesów rosyjskich sportowców pod flagą narodowąNatalia KOLESNIKOVA / AFP / Maksim Blinov / SPUTNIK / AFPAFP

W przekazie Dmitrija Pieskowa chodzi o sportowców, którzy reprezentowali Rosję podczas zakończonych w niedzielę igrzysk paralimpijskich. W przeciwieństwie do tego, co oglądaliśmy w trakcie igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina, mogli oni występować pod flagą narodową i z hymnem odgrywanym po swoich triumfach. A do takiej sytuacji dochodziło aż ośmiokrotnie.

Właśnie tyle złotych medali wywalczyli we Włoszech Rosjanie. Do tego dołożyli także jedno srebro i trzy brązowe "krążki", co dało im trzecie miejsce w klasyfikacji medalowej. Lepsze okazały się tylko reprezentacje Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Polska - z jednym srebrnym i jednym brązowym medalem - zajęła 21. lokatę do spółki z Australią.

Władimir Putin świętuje. Ale wciąż nie podjął ostatecznej decyzji

Możliwość występu w narodowych barwach na międzynarodowej scenie to dla Rosjan jeden z ważnych przełomów. Dlatego też niezwykle zadowolony z takiego obrotu spraw jest świętujący sukcesy reprezentantów swojego kraju Władimir Putin, o czym zapewnia jego rzecznik Dmitrij Pieskow. Poniedziałkowe wypowiedzi współpracownika Władimira Putina cytuje kremlowska agencja TASS.

- Naturalnie, prezydent, podobnie jak cały kraj, jest zachwycony tak wspaniałym występem - powiedział Dmitrij Pieskow, zaznaczając, że Władimir Putin rozesłał wiadomości gratulacyjne dla wszystkich rosyjskich medalistów igrzysk paralimpijskich.

Przedstawiciel Kremla potwierdził jednak także w trakcie briefingu prasowego, że Władimir Putin - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami - rozważa możliwość osobistego złożenia gratulacji sportowcom, którzy stanęli na podium w trakcie włoskiej imprezy czterolecia.

- Nie mam wątpliwości, że prezydent już wkrótce rozważy możliwość spotkania z paraolimpijczykami. Oczywiście, to nasi bohaterowie. Dlatego nie mam wątpliwości, że prezydent rozważy taką możliwość - ogłosił rzecznik Władimira Putina.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja