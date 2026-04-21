Nagły atak w Piesiewicza, prezes PKOl odpiera zarzuty. "Teraz się obudziliście?"

Patryk Górski

Radosław Piesiewicz znalazł się pod ostrzałem ze strony Jacka Dobrzyńskiego i Tomasza Siemoniaka. Mężczyźni zarzucili prezesowi PKOl kłamstwa oraz manipulacje wokół sprawy związanej z Zondacrypto. Ten nie pozostał im dłużny i dość wymownie odpowiedział na oskarżenia. Nie zabrakło szpilki w stronę rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. - Łamie pan przepisy - napisał.

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podczas spotkania z mediami.
Radosław PiesiewiczWojciech Olkusnik/East News/ East News
- Jeszcze przed ogłoszeniem współpracy z Zondacrypto wysłaliśmy pismo do ABW z informacją, że planujemy rozszerzyć nasze portfolio sponsorskie, również z podmiotami spoza UE. (...) Dziś dowiadujemy się, że od kilkunastu miesięcy ABW posiadała informacje o domniemanych powiązaniach [firmy] z rosyjską mafią, a my jako Narodowy Komitet nie zostaliśmy o tym ostrzeżeni przez nasze służby - powiedział Piesiewicz podczas poniedziałkowego spotkania z mediami.

Na słowa prezesa PKOl praktycznie natychmiast zareagował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka - Jacek Dobrzyński -, który oskarżył Piesiewicza o kłamstwo i manipulację. - W piśmie z 17 października 2025 roku skierowanym do ABW, PKOl nie pyta o firmę Zondacrypto ani o kryptowaluty - napisał na platformie X, zamieszczając też zdjęcie wspomnianego dokumentu.

Na krótki komentarz w sprawie zdecydował się również sam minister. Siemoniak zgodził się z Dobrzyńskim i krytycznie podsumował poniedziałkowe deklaracje Piesiewicza. - Manipulacje prezesa PKOl. Nigdy nie zapytał ABW o firmę Zondacrypto - zamieścił wpis.

Piesiewicz odpowiada na zarzuty o manipulację i kłamstwo. Zdecydowana reakcja

Będący pod ostrzałem Piesiewicz nie czekał długo i zareagował na zarzuty Dobrzyńskiego i Siemoniaka. Pierwszemu z nich wbił nawet pewną szpilkę, wytykając błąd wynikający z ujawnienia danych sekretarza generalnego. Prezes PKOl zasugerował również, aby udostępnić korespondencję ze strony służb.

Panie Jacku Dobrzyński, dokładnie to samo pismo dziś pokazywałem i cytowałem. Dziękuję za potwierdzenie, że prosiliśmy Państwa o informację i szkolenie. Teraz proszę pokazać opinii publicznej co ABW zrobiło, by przekazać narodowemu komitetowi informacje, które już ponoć wówczas Państwo posiadaliście. Albo nawet tuż po ogłoszeniu współpracy z zondacrypto. Będę wdzięczny za upublicznienie także korespondencji ze strony służb, skoro zarzuca mi Pan kłamstwo. Proszę pokazać jak sprawnie działają organy Państwa. A na przyszłość proszę zakryć dane kontaktowe sekretarza generalnego, bo łamie Pan przepisy
napisał.

Z podobnym komunikatem prezes PKOl zwrócił się także do Siemoniaka, poddając przy tym w wątpliwość sposób działania polskich służb. Mężczyzna pośrednio zarzucił im, że działają jedynie na zlecenie polityczne, a nie w celu obronny Polski.

- Panie ministrze, o jakich manipulacjach Pan wspomina? Dziś pokazałem i cytowałem dokładnie to samo pismo. Proszę pokazać co w tej sprawie zrobiło ABW skoro od października miało informacje? Jakieś pismo? Zaproszenie na spotkanie? Teraz się obudziliście? Po pół roku? Dodam tylko, że piszą do nas także inne podmioty, które powinny zwrócić uwagę podległych Panu służb. Pytanie - czy służby działają w ochronie Państwa, czy jedynie na zlecenie polityczne… - zakończył.

Mężczyzna w garniturze i niebieskiej koszuli stoi przed mikrofonem, patrząc w stronę rozmówcy lub publiczności, z poważnym wyrazem twarzy.
Radosław Piesiewicz podczas briefingu nt. sponsora generalnego PKOl, ZondacryptoTomasz JastrzębowskiEast News
starszy mężczyzna w eleganckim garniturze patrzy poważnie w stronę obiektywu, w tle rozmyte zielone drzewa i fragment jasnego budynku
Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych zarzuca szefowi PKOl kłamstwa i manipulacjeStach AntkowiakReporter
Grupa mężczyzn w garniturach siedzi w ławach parlamentarnych, skupieni na przebiegu obrad, niektórzy z nich patrzą w stronę mównicy, część rozmawia ze sobą.
Ministrowie rządu w Sejmie, na górze po prawej Jakub RutnickiPawel WodzynskiEast News
