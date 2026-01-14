Julia Szeremeta i trener Tomasz Dylak - ten duet od dłuższego czasu jest doskonale znany wszystkim fanom polskiego sportu. Pochodząca z Bieniowa w województwie lubelskim pięściarka latem 2024 roku sprawiła, że momentalnie pokochała ją cała Polska. 20-letnia wówczas Szeremeta zrobiła prawdziwą furorę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, zatrzymując się dopiero na finałowej walce z Tajwanką Lin Yu-Ting. Srebro w kategorii do 57 kg było pierwszym polskim medalem w boksie od 1992 roku i brązowego krążka Wojciecha Bartnika z Barcelony.

Miniony rok również był udany dla Szeremety. Polska zawodniczka sięgnęła po srebro mistrzostw świata w Liverpoolu. Ponadto na jej koncie zapisać możemy również srebrny medal Pucharu Świata w Brazylii oraz mistrzostwo Europy do lat 23.

Bardzo udany okres w swoim życiu zawodowym przeżywa również trener polskiej kadry Tomasz Dylak. Prowadzona przez niego reprezentacja na zeszłorocznym światowym czempionacie sięgnęła po trzy medale. Prócz srebra Szeremety, był również krążek tego samego kruszcu Anety Rygielskiej oraz złoto mistrzostw świata wywalczone przez Agatę Kaczmarską.

Trener Tomasz Dylak wprost o Julii Szeremecie w świecie polityki. Wysłał jasny komunikat

Podczas sobotniej gali Gali Mistrzów Sportu Dylak i Szeremeta zasiedli razem na miejscach przeznaczonych dla publiczności. Szeremeta musiała obejść się smakiem - w plebiscycie organizowanym przez "Przegląd Sportowy" zajęła 15. miejsce. W lepszym nastroju musiał być Tomasz Dylak, w ręce którego trafiła nagroda dla Trenera Roku.

Po ogromnym wyróżnieniu Dylak podzielił się swoimi wrażeniami na łamach "Faktu". W rozmowie poruszono wiele wątków, jak m.in. sposoby na utrzymanie dyscypliny wśród zawodniczek. Sam zauważa, że czasami ma "groźną twarz i ostre zachowanie", lecz zapewnia, że zdarza się to rzadko. Jak podkreśla, zdecydowanie częściej stara się pozytywnie zmotywować swoje podopieczne.

W trakcie wywiadu padła jedna z żelaznych zasad trenera Dylaka - zakaz uprawiania MMA oraz startów we freak fightach. Dziennikarz poszedł za ciosem i spytał trenera, co zrobiłby w przypadku angażu Julii Szeremety w politykę. Dylaka wprost zapytano, czy mają umowę, że w takim wypadku ich współpraca by się zakończyła.

- Nie mamy żadnej umowy, ale ona na pewno by tego nie zrobiła. Bardzo liczy się z moim zdaniem, a moje zdanie jest takie, że dopóki ktoś jest sportowcem, przynajmniej do końca kariery nie powinien bawić się w politykę, tylko skupić się na sporcie. Dziewczyny to wiedzą. Ja też mam swoje poglądy polityczne, ale jako trener nie rozmawiam o polityce. Zajmuję się swoją pracą - odpowiedział Dylak.

Na koniec rozmowy Dylak został zapytany o plany sportowe na 2026 rok. - Najważniejsze będą mistrzostwa Europy we wrześniu w Sofii. Do tego trzy Puchary Świata i wojskowe mistrzostwa świata. To oznacza kilka szczytów formy. Nie będzie łatwo, ale nie będziemy dokładać startów. Styczeń jest bardzo luźny. W Wałczu mamy zgrupowanie, podczas którego przez 10 dni w ogóle nie boksujemy - podsumował Dylak.

Klaudia Zwolińska: Czasami sobie myślę "co tu się dzieje?" Polsat Sport

Julia Szeremeta i Tomasz Dylak Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Julia Szeremeta MUSTAFA CIFTCI AFP

Tomasz Dylak, trener reprezentacji Polski Marcin Golba/Nur Photo via AFP AFP