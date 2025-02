Małgorzata Tomaszewska latami pracowała na to, by ludzie nie postrzegali jej jedynie jako córki legendarnego piłkarza, Jana Tomaszewskiego. Dzięki pracy w TVP, gdzie prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie" , skutecznie jej się to udało.

"Cześć kochani, wcześniej nie miałam za bardzo czasu, żeby nagrać wam takie instastories, ale teraz nadrabiam. Jak już się pewnie zorientowaliście, jesteśmy w górach na nartach. Przez pierwsze trzy dni pogoda była przepiękna, teraz jest pochmurno, ale za to napadało trochę śniegu, kilka centymetrów. Może to nie będzie tak odczuwalne na stoku, bo jest sztucznie naśnieżany, ale to Enzuś sprawdzi, ponieważ jest wytrawnym narciarzem. Naprawdę pięknie jeździ, a zastanawiałam się jak będzie, bo w zeszłym roku w ogóle nie jeździł ze względu na moją ciążę, więc w tym roku jestem z niego naprawdę dumna " - przekazała nowinę Małgorzata.

"Powiedzcie mi proszę, jak to jest, jeżeli rodzic wie, że dziecko ma grypę typu B, bądź sam ma grypę typu B, to czy bez problemu może iść do restauracji, w której wszyscy jedzą śniadania takie bufetowe. W naszym hotelu wiemy, że jest grypa typu B i jak wchodzi się rano do restauracji, żeby zjeść śniadanie, to jest wręcz muzyka kaszlu. My szukamy stolika dalej od innych, żeby maksymalnie ograniczyć kontakt naszych dzieci z osobami, które kaszlą, ale no jest to dla mnie niepojęte i niesamowite" - wyznała przejęta i wyraźnie zaniepokojona Małgorzata.