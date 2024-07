Nagłe spotkanie z Szymonem Marciniakiem. Sędzia od razu się pochwalił

Szymon Marciniak na wakacjach, a tu takie spotkanie

Szymon Marciniak pojechał na wakacje do Arłamowa - miejsca, w którym wielu sportowców spędza albo czas na treningach przed sezonem, albo jest na ostatniej prostej przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jadąc na miejsce arbiter z pewnością spodziewał się, że spotka kogoś, kto za jakiś czas będzie walczył o medale.

Okazało się, że Polak na sali treningowej spotkał nikogo innego jak samą Anitę Włodarczyk. Polska młociarka już od jakiegoś czasu przebywa w Arłamowie i szlifuje jeszcze swoje rzuty, by starać się o swoje kolejne złoto igrzysk olimpijskich. Jak sama przyznawała, forma już nie ta ze względu na wiek, ale nie oznacza to, że nie jedzie do Paryża z nadzieją.