Nagła zmiana w życiu Katarzyny Skowrońskiej, już się tak nie nazywa. To było nieuniknione

Dwa mistrzostwa Europy, udział w igrzyskach olimpijskich, a także cała masa trofeów klubowych. Mało która siatkarka może pochwalić się takim dorobkiem, co Katarzyna Skowrońska. Polka swego czasu postrzegana była nie tylko za najlepszą, ale również jedną z najpiękniejszych zawodniczek globu.

Karierę sportową zdecydowała się zakończyć w 2019 roku po długiej rehabilitacji, będącej konsekwencją koszmarnej kontuzji - zerwania więzadeł krzyżowych. Co prawda zdołała jeszcze wrócić po niej na parkiet, ale nie była już w stanie nawiązać do czasów swojej najlepszej formy.

Katarzyna Skowrońska rozwiodła się. Wróciła do panieńskiego nazwiska

Atakująca stosunkowo młodo, bo w wieku 23 lat wyszła za mąż za Jakuba Dolatę - siatkarskiego menedżera. W związku z tym przyjęła dwuczłonowe nazwisko "Skowrońska-Dolata". Związek nie przetrwał jednak próby czasu.

Siatkarka po 14 latach małżeństwa postanowiła rozwieść się z Dolatą, a niedługo później, po cichu wróciła do nazwiska "Skowrońska". Zanim publicznie zabrała głos w tej sprawie, fani zauważyli, że na jej Instagramie z nazwiska zniknął człon "Dolata". W końcu sama zainteresowana przerwała milczenie i potwierdziła, że rozwiodła się z mężem. Z jej słów można było wyczytać, że było to nieuniknione.

Ponieważ jestem zirytowana i znudzona odpowiadaniem setny raz na to samo pytanie w sprawie mojego stanu cywilnego oraz czytaniem nieprawdziwych informacji na swój temat w sieci, chciałabym wszystkich poinformować, że od kilku miesięcy jestem po rozwodzie i zamknęłam tamten rozdział życia. Tym miłym akcentem życzę wszystkim miłego dnia. Ps: Zapewniam Was, że życie po rozwodzie też jest piękne

Rozwiń

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy, także ze strony koleżanek z reprezentacji. "Gorąca singielka" - napisała Joanna Wołosz. "Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia Babi" - skomentowała zaś Katarzyna Skorupa. W podobnym tonie zdjęcie komentowali także internauci.

W 2025 roku Katarzyna Skowrońska zdecydowała się na kolejny odważny krok w życiu prywatnym. Przeprowadziła się do Włoch, gdzie obecnie zajmuje się remontem ponad 500-letniego młyna. Przez ostatnich 30 lat był on niezamieszkały, jednak była siatkarka kompletnie tym niezrażona podjęła się remontu. Jego efekty w kolejnych kadrach regularnie prezentuje w swoich mediach społecznościowych.

Katarzyna Skowrońska Anita Walczewska East News

Katarzyna Skowrońska Piotr Kucza Newspix.pl

Katarzyna Skowrońska w 2015 roku Francois Nel Getty Images

Laura Heyrman: To dla mnie trudny moment, siatkówka była moją ogromną pasją. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport