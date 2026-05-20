Nagła zmiana w życiu Katarzyny Skowrońskiej, już się tak nie nazywa. To było nieuniknione
Katarzyna Skowrońska kojarzona jest z największymi sukcesami polskiej kobiecej siatkówki. Do tego przez lata postrzegana była jako jedna z najpiękniejszych siatkarek globu. Gwiazda długo dość sumiennie strzegła swojego życia prywatnego, w którym swego czasu doszło do przełomowej zmiany. W pewnym momencie sprawy przybrały nieoczekiwany obrót, a w życiu Skowrońskiej doszło do nagłego zwrotu akcji. Oto dlaczego już się tak nie nazywa.
Dwa mistrzostwa Europy, udział w igrzyskach olimpijskich, a także cała masa trofeów klubowych. Mało która siatkarka może pochwalić się takim dorobkiem, co Katarzyna Skowrońska. Polka swego czasu postrzegana była nie tylko za najlepszą, ale również jedną z najpiękniejszych zawodniczek globu.
Karierę sportową zdecydowała się zakończyć w 2019 roku po długiej rehabilitacji, będącej konsekwencją koszmarnej kontuzji - zerwania więzadeł krzyżowych. Co prawda zdołała jeszcze wrócić po niej na parkiet, ale nie była już w stanie nawiązać do czasów swojej najlepszej formy.
Katarzyna Skowrońska rozwiodła się. Wróciła do panieńskiego nazwiska
Atakująca stosunkowo młodo, bo w wieku 23 lat wyszła za mąż za Jakuba Dolatę - siatkarskiego menedżera. W związku z tym przyjęła dwuczłonowe nazwisko "Skowrońska-Dolata". Związek nie przetrwał jednak próby czasu.
Siatkarka po 14 latach małżeństwa postanowiła rozwieść się z Dolatą, a niedługo później, po cichu wróciła do nazwiska "Skowrońska". Zanim publicznie zabrała głos w tej sprawie, fani zauważyli, że na jej Instagramie z nazwiska zniknął człon "Dolata". W końcu sama zainteresowana przerwała milczenie i potwierdziła, że rozwiodła się z mężem. Z jej słów można było wyczytać, że było to nieuniknione.
Ponieważ jestem zirytowana i znudzona odpowiadaniem setny raz na to samo pytanie w sprawie mojego stanu cywilnego oraz czytaniem nieprawdziwych informacji na swój temat w sieci, chciałabym wszystkich poinformować, że od kilku miesięcy jestem po rozwodzie i zamknęłam tamten rozdział życia. Tym miłym akcentem życzę wszystkim miłego dnia. Ps: Zapewniam Was, że życie po rozwodzie też jest piękne
Pod wpisem zaroiło się od komentarzy, także ze strony koleżanek z reprezentacji. "Gorąca singielka" - napisała Joanna Wołosz. "Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia Babi" - skomentowała zaś Katarzyna Skorupa. W podobnym tonie zdjęcie komentowali także internauci.
W 2025 roku Katarzyna Skowrońska zdecydowała się na kolejny odważny krok w życiu prywatnym. Przeprowadziła się do Włoch, gdzie obecnie zajmuje się remontem ponad 500-letniego młyna. Przez ostatnich 30 lat był on niezamieszkały, jednak była siatkarka kompletnie tym niezrażona podjęła się remontu. Jego efekty w kolejnych kadrach regularnie prezentuje w swoich mediach społecznościowych.