Księżna Kate w ostatnim czasie stara się wrócić do swoich obowiązków. Wieści dotyczące wykrycia u niej nowotworu wstrząsnęły nie tylko Wielką Brytanią, ale całym światem. Z wielkimi nadziejami oczekiwano na powrót małżonki następcy tronu przed kamery. Kiedy się udało, myślano, że ta pokonała już chorobę. Nic bardziej mylnego.

Pałac Buckingham wydał komunikat

Przyjmowanie chemioterapii potrafi trwać bardzo długo i często wyniszcza organizm, by w ten sposób walczyć z komórkami nowotworowymi. W przypadku księżnej Kate okazało się, że choć musi ona wciąż korzystać z tej metody leczenia, to rokowania są dobre.

"Księżna jest na drodze do wyzdrowienia, obecnie wciąż przyjmuje chemioterapię, kurację, którą zaczęła w lutym" - informował Pałac Buckingham w odpowiedzi na zapytanie magazynu "Bazaar". To bardzo dobry sygnał, tym bardziej że jeszcze nie tak dawno zastanawiano się, czy i kiedy Kate Middleton powróci do pełnej aktywności na oficjalnych uroczystościach.