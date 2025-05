Niedawno, w rozmowie w programie "Autentyczni", Kowalczyk wyznała , że to właśnie sport był dla niej formą terapii po tym, jak w maju 2023 roku tragicznie zginął jej mąż, Kacper Tekieli. "To bardzo trudny temat. Mój mąż zginął niecałe 2 lata temu i jest to dla mnie świeża sprawa. Wyłączyłam się z życia publicznego. To, że jestem tu u was, to jest jeden z moich pierwszych publicznych udziałów w czymkolwiek" - mówiła w telewizyjnym wywiadzie.

Reklama