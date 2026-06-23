Na własne oczy widziała co zrobił Messi. Padł publiczny apel

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Leo Messi pobił kolejny rekord w swojej karierze, zdobywając w meczu z Austrią 17. i 18. bramkę na mistrzostwach świata. Tym samym poprawił on wynik Miroslava Klose, który wynosił 16 goli. Wszystkiemu z trybun przyglądała się Shakira, która po zakończeniu spotkania zamieściła w sieci obszerny wpis i publicznie zwróciła się do kapitana reprezentacji Argentyny.

Shakira oglądała popisy Leo Messiego z trybun
Shakira oglądała popisy Leo Messiego z trybunJessica Tobias/Associated Press/East News, Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhotoAFP

Shakira wywołała niemałe poruszenie, gdy w poniedziałkowy wieczór zasiadła na trybunach stadionu w Dallas, aby obejrzeć starcie "Albicelestes" z Leo Messim na czele. Kapitan argentyńskiej drużyny ponownie zachwycił - w meczu z Austrią zdobył 17. i 18. bramkę na mistrzostwach świata, bijąc tym samym rekord należący wcześniej do Miroslava Klose. Spotkanie zakończyło się triumfiem zespołu z Ameryki Południowej 2:0. Wynik ten zapewnił podopiecznym Lionela Scanoliego awans do fazy pucharowej.

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Po poniedziałkowym starciu Argentyny i Austrii kolumbijska gwiazda zamieściła w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym publicznie zwróciła się do kapitana "Albicelestes". "Jestem z ciebie bardzo dumna, Leo i z tego wszystkiego, co osiągasz dla swojej rodziny, swojego kraju i całej społeczności latynoskiej. Twoje zaangażowanie i poświęcenie są inspiracją dla tak wielu. Nie przestawaj błyszczeć!" - napisała na Insta Stories.

Piłkarz w białoniebieskiej koszulce z numerem 10 unosi ręce w geście radości po zdobyciu bramki, na jego twarzy widoczny jest uśmiech.
Shakira zwróciła się publicznie do Leo MessiegoInstagram/shakiramateriał zewnętrzny

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Reprezentacja Argentyny z Leo Messim na czele błyszczy na mistrzostwach świata

Podczas tegorocznej edycji piłkarskich mistrzostw świata Argentyńczycy bronią wywalczonego cztery lata wcześniej tytułu i - trzeba przyznać - od początku pokazują, jak wielką potęgą są. W pierwszej kolejce pokonali oni reprezentację Algierii 3:0, a następnie triumfowali nad Austriakami 2:0. Warto zaznaczyć, że wszystkie te bramki zdobył nie kto inny jak Leo Messi. 

W fazie grupowej "Albicelestes" czeka jeszcze jedno starcie. W niedzielę 28 czerwca o godzinie 4.00 czasu polskiego odbędzie się mecz z Jordanią. Kolejny raz na murawę Argentyńczycy wyjdą w sobotę 4 lipca, aby zagrać w 1/16 finału. Na ten moment jednak nie poznali jeszcze rywali, z którymi zmierzą się na tym etapie. Relacje "na żywo" z tych meczów śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

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Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10, opaska kapitańska na ramieniu, szeroki uśmiech na twarzy, dynamiczna postawa sugerująca sportową akcję na boisku.
Leo MessiHAKAN AKGUNAFP
Piłkarz w niebiesko-białej koszulce z numerem 10 podnosi obie ręce do góry, a za nim znajduje się operator kamery skupiony na nagrywaniu wydarzenia.
Leo Messi strzela, Argentyna wygrywa. Problem w tym, że on ma 39 lat, a inni nie strzelają.CHENG MINEast News
Kobieta o długich, jasnobrązowych włosach i stonowanym wyrazie twarzy, ubrana w bluzkę na cienkich ramiączkach, siedzi na tle wielobarwnej grafiki ze zdjęciami innych osób.
ShakiraTed Shaffrey© 2026 Associated Press - zdjęcia


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