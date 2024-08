Na lotnisku pojawiła się jeszcze jedna gwiazda. Wzruszające powitanie

Na lotnisku przywitani zostali wszyscy przybyli olimpijczycy, ale nie tylko oni wrócili z Paryża. Jeszcze jedna gwiazda doleciała do Warszawy i od razu została przywitana przez własny komitet powitalny. Osobiste zdjęcie trafiło do mediów społecznościowych. Andrzej Wrona od razu przytulił się do swojej córeczki, a wszystko uwieczniła obecna na miejscu Zofia Zborowska.