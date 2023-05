Na jednym klubie się nie skończy. Ambitne plany gwiazdora Hollywood

Pomoc finansowa i ogromne wsparcie sprawiły, że Wrexham po 15 latach przerwy powrócił do League Two , czwartego poziomu rozgrywkowego. W ramach prezentu właściciele klubu zafundowali piłkarzom... wyjazd do Las Vegas . Jak się okazuje, Ryan Reynolds po sukcesie swoich podopiecznych postanowił rozszerzyć swoją działalność. W mediach pojawiła się informacja, że znany aktor planuje teraz kupić kolejny klub, tym razem jednak będzie to drużyna występująca w lidze hokejowej NHL.