Na jaw wyszedł sekret Sabalenki. Taką ofertę złożył Łukaszenka. To był koniec
Długo trwało, zanim Aryna Sabalenka publicznie potępiła działania wojenne na terenie Ukrainy. Tenisistkę z Mińska oskarżano o popieranie Aleksandra Łukaszenki, będącego blisko z Władimirem Putinem. Liderka rankingu WTA miała jednak konkretny powód, by milczeć w sprawie wojny. W przeszłości musiała skorzystać z pomocy ze strony prezydenta Białorusi. A publiczne krytykowanie jego reżimu mogłoby jej poważnie zaszkodzić. Oto dlaczego spotkała się z Łukaszenką.
Przez długi czas Aryna Sabalenka oskarżana była o popieranie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wystarczyło, że unikała publicznych wypowiedzi na temat wojny w Ukrainie, czy potępienia wsparcia Białorusi dla Rosji, a kibice wnioski wysnuli sami. W końcu w tenisistce z Mińska coś pękło i zdecydowała się na wyczekiwane wyznanie.
Mówiłam to wielokrotnie - nie popieram wojny. Nie chcę, by my mój kraj był w nią zaangażowany. Czy popieram Aleksandra Łukaszenkę? Oh, to trudne pytanie... Nie popieram wojny, więc obecnie nie popieram Aleksandra Łukaszenki
Sabalenka spotkała się przed laty z Łukaszenką. Potrzebowała pomocy
Liderka rankingu WTA miała jednak konkretny powód, dlaczego milczała na temat Łukaszenki. W przeszłości sama musiała skorzystać z jego pomocy. Do tego na Białorusi wciąż jest jej rodzina, a publiczne krytykowanie reżimu mogłoby przynieść potworne konsekwencje.
Białoruski dziennikarz Jarosława Pisarenka w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" zdradził, że na początku kariery Sabalenka związana była bardzo niekorzystnym kontraktem z rosyjskim agentem. Nie miała wyboru, musiała poprosić o pomoc. "Uwolnić się" od niego pomógł jej właśnie prezydent Białorusi. Wtedy nastąpił definitywny koniec niekorzystnej współpracy.
- Jedno z moich źródeł dokładnie opowiedziało przebieg zdarzeń. Kiedy Aryna była zdolną juniorką, poszukiwała sponsorów, by jej kariera mogła się rozwijać. Spotkała mężczyznę z Rosji, który obiecał finansować jej podróże i wyjazdy na turnieje. Podpisali umowę. Jak się potem okazało, wieloletnią. I z pułapkami. Zaczęła wygrywać duże mecze i pierwsze turnieje. Problem w tym, że pieniądze trafiały wyłącznie do jej rosyjskiego agenta [...] Poprosiła o pomoc działaczy tenisowego związku, a oni obiecali skontaktować się z władzą - zaczął.
- W 2018 r. Aryna spotkała się w Pałacu Niepodległości z Łukaszenką. Rozmawiali jeden na jeden. Ciekawe było to, że choć pojawiły się zdjęcia z wizyty, to nikt oficjalnie nie powiedział, czego dotyczyła. Nie wyciekły żadne szczegóły. Jak jednak zdradziły moje źródła, reakcja była natychmiastowa. W stylu Łukaszenki. Agent Sabalenki nie był chyba dobrym człowiekiem, wcześniej miał problemy kryminalne w Rosji, a nawet wyrok. Z tego, co wiem, dostał propozycję nie do odrzucenia: albo natychmiast rozwiązuje umowę z Aryną, albo wraca w kajdankach do swojego kraju - zdradził białoruski dziennikarz.
Dlatego Sabalenka milaczała ws. wojny? "Musi uważać na słowa"
Nie ulega wątpliwości, że wydarzenia z 2018 roku mocno wpłynęły na przebieg kariery Aryny Sabalenki, która od wielu miesięcy pozostaje na szczycie rankingu WTA. Kto wie, czy osiągnęłaby takie sukcesy, gdyby nie pomoc ze strony Łukaszenki.
Bez pomocy Łukaszenki kariera Sabalenki zatrzymałaby się zapewne w martwym punkcie. Dlatego Aryna ma problem z jasnymi odpowiedziami na pytania o wojnę i prezydenta Białorusi. Musi uważać na słowa