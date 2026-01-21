Na jaw wychodzi, co Tomasiak robił po zawodach w Sapporo. Nie był sam

Tomasiak w tej chwili jest najlepszym z polskich zawodników. 19-latek zgromadził łącznie 342 punkty Pucharu Świata i zajmuje 12. miejsce w swoim debiucie w tym formacie. Zdaje się również, że młody zawodnik będzie liderem polskiej kadry na nadchodzących igrzyskach olimpijskich.

Kacper Tomasiak najlepszy z Polaków w drugim konkursie w Sapporo

Weekend w Sapporo nie był dla Polaków najlepszy. Najpierw dolegliwości związane z zatruciem pokarmowym zgłosił Maciej Kot, a potem okazało się, że wyniki Biało-Czerwonych nie powalają na kolana. W pierwszym konkursie w drugiej serii znalazło się tylko dwóch Polaków, czyli Maciej Kot i Dawid Kubacki, którzy zajęli odległe miejsca, a w niedzielę o wiele lepiej spisał się jedynie Tomasiak - zajął 12. miejsce.

"Na treningach widziałem, że skaczę dobrze i że stać mnie na dużo, ale konkretnych wyników sobie nie zakładałem. Chciałem po prostu oddawać jak najlepsze skoki i zobaczyć, co z tego wyjdzie. A na razie wychodzi bardzo dobrze" - mówił po konkursie Tomasiak w rozmowie z portalem skijumping.pl.

To Kacper Tomasiak robił po konkursie w Sapporo

Przed powrotem do Polski Kacper Tomasiak i Maciej Kot postanowili spędzić jeszcze nieco czasu i się zrelaksować.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym ujęto Tomasiaka i Kota grających w Mario Kart World, czyli grę wyścigową z serii Super Mario, która okazała się być międzynarodowym hitem. Panowie usiedli przed konsolą Nintendo i dali się porwać zabawie, a wideo szybko zyskało popularność.

Rozwiń

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kacper Tomasiak Pawel Murzyn East News

Flick potwierdza, że ​​Ter Stegen opuści Barcelonę © 2026 Associated Press