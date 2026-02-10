Paweł Łukaszka urodził się w 1962 roku. Od najmłodszych lat przejawiał ogromny talent w hokeju na lodzie. Pierwszy trening z seniorską drużyną Podhala obiecujący golkiper odbywał już w wieku 14 lat. Dwa lata później zaliczył natomiast debiut w rozgrywkach hokejowej 1. ligi. W roku 1979 Łukaszka sięgnął po złoty medal mistrzostw Polski w hokeja. Później wywalczył z drużyną jeszcze dwa srebrne medale wspomnianych rozgrywek.

Poczynaniami Łukaszki bardzo szybko zainteresowali się przedstawiciele seniorskiej reprezentacji Polski. Dzięki temu, w roku 1980 otrzymał on powołanie na jedną z największych sportowych imprez świata - zimowe igrzyska olimpijskie. Tam pełnił rolę rezerwowego bramkarza kadry. Mimo to zaliczył występ w pierwszej tercji przegranego spotkania z ZSRR. Pojawił się również na lodowisku podczas starcia z Japonią.

IO miały być dopiero początkiem wybitnej kariery młodego hokeisty. Łukaszka został również powołany do gry w reprezentacji Polski na mistrzostwa świata z 1981 roku (Val Gardenie). Łącznie zdołał on rozegrać 30 spotkań w "Biało-czerwonych" barwach. Wielka sportowa przyszłość stała przed nim otworem, bowiem jeszcze przed igrzyskami jego talentem zaczęli się interesować skauci klubów, grających w słynnej amerykańskiej lidze NHL. Los miał jednak zupełnie inne plany na dalsze lata życia Łukaszki.

Miał 19 lat kiedy zawiesił karierę sportową. Powodem był "głos Boga"

Kilka miesięcy po zakończeniu wspomnianych MŚ, 19-letni wówczas Łukaszka podjął kompletnie niespodziewaną decyzję - postanowił on zawiesić swoją świetnie prosperującą karierę sportową. Powodem była chęć podjęcia studiów teologicznych. Wstąpił wówczas do seminarium Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1987 roku otrzymał natomiast święcenia kapłańskie.

W późniejszych latach gorliwie posługiwał on w parafii św. Urbana w Brzeszczach, parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach oraz parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie. W roku 2007 kardynał Stanisław Dziwisz nadał mu tytuł proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kojszówce-Wieprzcu. Od 2015 roku Paweł Łukaszka pełni natomiast posługę jako proboszcz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi.

Posługa duszpasterska, choć znacznie utrudniła możliwości sportowe, nie przekreśliła całkowicie pierwotnych pasji ks. Łukaszki. Trzy lata po uzyskaniu święceń kapłańskich polski olimpijczyk ponownie wystąpił w barwach Podhala. Aktywnie udziela się on także w Małopolskim Związku Parafialnych Klubów Sportowych.

ks. Paweł Łukaszka święcący wielkanocne kosze na obiekcie, należącym do Cracovii

Ks. Paweł Łukaszka podczas meczu Polska - Francja (2005)

Ks Paweł Łukaszka podczas ceremonii pogrzebowej

