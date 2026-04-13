Na co dzień leczy pacjentów. Jej mąż jest mistrzem świata

Szymon Łożyński

Żony polskich siatkarzy nie są tak popularne jak piłkarskie WAGs. Dlatego nie wszyscy kibice polskiego sportu wiedzą, że lekarka z Rzeszowa prywatnie jest małżonką jednego z najlepszych polskich siatkarzy, który w niedzielę po 16 latach gry w kadrze poinformował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery.

Na zdjęciu Agnieszka Zatorska, żona Pawła Zatorskiego, libero Asseco Resovii Rzeszów
Agnieszka Zatorska, żona Pawła Zatorskiego, libero Asseco Resovii Rzeszówdr_zatorskaESP/Instagram

Siatkarski ligowy sezon w Polsce wchodzi w decydującą fazę. W walce o medale PlusLigi pozostały już tylko cztery drużyny. W półfinałach zmierzą się Asseco Resovia Rzeszów z Aluronem CMC Wartą Zawiercie oraz Bogdanka Lublin, obrońca tytułu, z PGE Projektem Warszawą.

Rywalizacja tych czterech drużyn zapowiada się arcyciekawie. W meczach w Rzeszowie na trybunach z pewnością nie zabraknie Agnieszki Zatorskiej, życiowej partnerki Pawła Zatorskiego.

Żona libero Asseco Resovii Rzeszów pracuje jako rezydentka medycyny rodzinnej w Rzeszowie oraz dyplomowana lekarka medycyny estetycznej. Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Mimo że jest bardzo aktywna zawodowo, gdy tylko pozwoli jej na to czas Agnieszka Zatorska wspiera swojego męża z trybun. W mediach społecznościowych libero i lekarki nie brakuje ich wspólnych zdjęć z parkietów siatkarskich.

Żona Pawła Zatorskiego popularna w mediach społecznościowych. Oto dowód

A na brak sukcesów Paweł Zatorski narzekać nie może. W niedzielę doświadczony libero nieco zszokował siatkarską Polkę i ogłosił decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. To dla kadry duża strata.

35-latek wraz z reprezentacją Polski sięgnął po dwa złote medale mistrzostw świata. W 2023 roku dołożył także triumf w Lidze Narodów oraz złoto mistrzostw Europy. Wraz z klubami Zatorski zdobył aż pięciokrotnie mistrzostwo i Puchar Polski. Obecnie, wraz z Asseco Resovią Rzeszów, jest w grze o szósty tytuł.

Sama Agnieszka Zatorska też na brak popularności nie może narzekać. Lekarka aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie i obserwuje go aż 28,5 tys. internautów.

Paweł Zatorski ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskich
Paweł Zatorski ze srebrnym medalem igrzysk olimpijskichMauro Pimentel / AFPAFP
